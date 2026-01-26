Luis Abinader y Primera Dama reciben las primeras cédulas

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader y la primera dama Raquel Arbaje recibieron este lunes las primeras cédulas de identidad y electoral marcando así el inicio formal del proceso para cambiar el formato del documento.

El mandatario obtuvo un turno en una máquina, luego acudió a la toma de huellas, foto y firma, y posteriormente confirmó sus datos. Por último, acudió a la cabina donde se imprimió el nuevo plástico y lo mostró a las cámaras. Estos cinco pasos tomaron unos 13 minutos.

Le siguió la primera dama, Raquel Arbaje, quien obtuvo la segunda cédula.

Abinader definió el proceso como seguro y dijo que dará seguridad a la identidad de los dominicanos. «Este proceso es más importante de lo que todos están considerando», expresó Abinader, quien felicitó a la Junta por el trabajo que realiza.

«Invito a todos los dominicanos de todos los sectores, de todos los partidos, a ayudar, a acudir. A las iglesias, a los sectores educativos, a los sectores sociales para obtener esta nueva cédula que es una cédula con mucho mayor seguridad que nos da también una identidad más segura», indicó.

La actividad fue realizada en el Auditorio de la sede central de la JCE, cuyo presidente, Román Jáquez Liranzo, informó que la cedulación masiva será el 12 de abril venidero hasta el 31 de marzo de 2027.

Las personas deberán acudir por mes de cumpleaños.

jt-am