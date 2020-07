Lucía Méndez anuncia canción en tributo a su tierra, “Viva México”

MIAMI, FL.- MegaTV cadena televisiva propiedad de Spanish Broadcasting System, Inc. (SBS) (OTCQX: SBSAA), la compañía líder de minorías, multimedia y entretenimiento hispano certificada en los Estados Unidos, anunció que a pocos días del comienzo del nuevo ciclo de Ismael Cala, “Cala”, en MegaTV, y ya el mismo nos depara sorpresas, primicias, del mundo de las celebridades.

En la reciente emisión, la famosa actriz y cantante mexicana Lucía Méndez contó a Ismael que va a ser abuela por primera vez, de una niña, y que en septiembre presentará una canción en tributo a su tierra, “Viva México”.

“Queremos entretener, divertir, hacer pensar”, afirmó Ismael, “pero, por supuesto, dar novedades que nadie más tiene, como estas primicias que nos regaló la gran Lucía”.

“Estoy muy entusiasmada con la inminente llegada de mi nieta”, aseguró. La bebé que viene en camino es hija del único hijo de Lucía, Pedro Antonio Torres Méndez, fruto de su relación con el productor Pedro Torres.

Cuando Ismael le comentó que había muchas colegas suyas que, por coquetería, no se entusiasmaban con el papel de abuelas y que ni siquiera permitían que sus nietas les llamen “abuela”, a lo cual Lucía manifestó: “Yo sí estoy muy contenta de ser abuela y voy a estar feliz de que la niña me llame así”.

En cuanto a su nueva canción, la famosa “Colorina” contó en “Cala” que el próximo domingo se unirá a sus músicos para grabar el tema dedicado a México” y que estimaba que el mismo estaría disponible en las plataformas digitales en el mes de septiembre. “Hago esta canción porque amo mucho a mi país y quiero apoyarlo especialmente en este período tan difícil que vivimos actualmente”.

Lucía se encuentra en México, precisamente, donde ha pasado como ha podido la pandemia. Jocosamente, le contó a Cala: “A veces he tenido ganas de salir, de ir a comer algo rico, pero mi hijo me ha pedido que no lo haga, para no arriesgarme a contraer el coronavirus”.

“Cala” es un late night show que sale al aire de lunes a viernes, de 10 a 11 pm, por MegaTV, con alcance a todo Estados Unidos. Cuenta con variedades, debates y entrevistados de gran nivel. Esta noche, por ejemplo, estará la cantante española Natalia Jiménez y el animador venezolano Luis Chataing.

Ismael Cala es un estratega de vida y de negocios. Durante cinco años y medio presentó “Cala”, en CNN en Español. Empresario y emprendedor social. Autor de ocho bestsellers en temas de liderazgo, emprendimiento y desarrollo personal, incluyendo “El poder de escuchar” y “Despierta con Cala”.

Nació en Santiago de Cuba (1969) y es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Oriente. Es coautor del libro “Beat the curve”, junto a Brian Tracy. Se graduó en la Escuela de Comunicación de la Universidad de York en Toronto y ostenta un diploma de Seneca College en Producción de Televisión. Es presidente y fundador de Cala Enterprises Corporation y de la Fundación Ismael Cala.

MegaTV, propiedad de Spanish Broadcasting System (SBS), Inc., es una operación de televisión con distribución en señal abierta, cable y satélite, y afiliadas en los Estados Unidos y Puerto Rico. SBS también es dueña de 17 estaciones de radio situadas en los principales mercados hispanos estadounidenses.

of-am