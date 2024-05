Los presidenciables del PRM (OPINION)

EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

¿Para qué el presidente de la República, la misma noche del 19 de mayo, expresó que no optaría por otro mandato, entiéndase para el período 2028-2032?

Se supone que para el 2028 el jefe de Estado tendría un impedimento, al menos que se habilite mediante una reforma constitucional. Para muchos ese anuncio del jefe de Estado contiene un mensaje, lo que genera interpretaciones, la gente empieza a especular, a dar lectura y a sacar conclusiones.

El hecho es que a partir de ese anuncio han salido a la luz pública por los menos diez jóvenes presidenciables del gobernante Partido Revolucionario Moderno (¡Y esperen más!), los cuales gozan de sus derechos civiles y cumplen con los requisitos que establece el Art. 123 de nuestra carta magna.

Entre los que se mencionan están Roberto Fulcar, Wellington Arnaud, Felipe (Fellito) Suberví, Tony Peña Guaba, Carolina Mejía, ItoBisonó, Raquel Peña, David Collado, Deligne Ascención y Guido Gómez Mazara.

Análisius

Como el autor de este artículo no suele evadir temas y emite sus opiniones sin autocensura alguna, independientemente de las consecuencias, procedo de inmediato a emitir mi juicio sobre cada uno.

1-Roberto Fulcar es un educador competente y cuenta con una sólida formación política, pero hay imputaciones sobre su persona en torno a su paso por el Ministerio de Educación. La percepción de la población es que no salió bien de ese cargo. Sin embargo, no hay ninguna sentencia judicial condenatoria en su contra y sigue disfrutando de sus derechos civiles. Nada ni nadie puede impedirle que aspire. No se descarta un plan B.

2- No tengo el honor de conocer a WellingtonArnaud. Escucho la versión de que es un joven muy habilidoso y le atribuyen tener garras, pero algunos espacios de investigación de la televisión le atribuyen responsabilidad de irregularidades en Inapa. No se defendió ni demostró inocencia, por lo que esos ruidos desagradables permanecen en la opinión pública.

3-De Fellito Suberví no se dice nada negativo. No conozco a ese muchacho, nunca lo he tratado. Es hijo de Rafael Suberví Bonilla, antiguo alcalde, diputado y ministro de turismo, que llegó a crear cierto liderazgo sobre la base del clientelismo político, lo que hoy día hacen casi todos los que activan en la política con cierto éxito.

4-Tony Peña Guaba tiene la ventaja de ser hijo del líder político más admirado por el autor de este trabajo, el doctor Peña Gómez. Tony es buena gente y no anda confrontando con nadie, pero que no pierda de vista que este es un país racista. Le aconsejo que lo medite.

5-Carolina Mejía es una dama muy simpática, sabe sonreír, saludar y tirar besitos. Es hija de Hipólito Mejía. De Carolina se dice que es la candidata, para el 2028, de la única hembra de los hermanos Vicini. En unas primarias libres, dentro del PRM, Carolina estaría metida en la pelea.

6-Ito Bisonó es un hombre decente y educado, según me dicen. Además, no ha habido ruidos de irregularidades en su gestión al frente del Ministerio de Industria y Comercio. Sin embargo, le pueden echar en cara que hizo carrera en el Partido Reformista. De todas maneras, no podemos vivir del pasado. Balaguer murió en el 2002, Bosch en el 2001 y Peña Gómez en 1998. Si Ito está en la Comisión Ejecutiva del PRM tiene todo su derecho a aspirar.

7-Raquel Peña es vicepresidenta de la República y es una dama que cuenta con una sólida formación académica, es muy competente en torno a los problemas de Estado, pero tiene que ensayar una sonrisa, desarrollar mayor carisma y compenetrarse más con la población, porque se le percibe muy distante del dominicano común. Todavía peor: se le ve como representante del grupo económico más poderoso de Santiago. Una cosa es ser empresaria (algo normal en cualquier país) y otra es ser representante de un grupo de empresarios. No obstante, por el poder político y económico que representa, estaría metida en la competencia.

8-David Collado es un joven apuesto y que no confronta con nadie, pero su discurso es poco conocido, porque no se le ve en los espacios de entrevistas televisivas ni de Youtube. Nadie conoce su pensamiento sobre los problemas del país y guarda distancia con la población, como si toda su confianza electoral descansara en el poder económico del menor de los Vicini. Es un hombre de acuerdos de aposentos. De todos modos, estaría metido de lleno en la competencia.

9-Deligne Ascención es un dirigente ortodoxo del PRD-PRM. Siempre fue afable y humilde, es un hombre que viene de abajo. Es buena gente. Pero estaría compitiendo con tiburones. Le aconsejo que lo medite.

10-Guido Gómez Mazara cuenta con una sólida formación académica, tiene un cerebro prodigioso, conoce por su nombre a todos los cuadros del PRM, carismático y excelente expositor. Nadie hace mejores entrevistas televisivas que él, pero necesitade un asesor en imagen pública para confrontarmenos. Además, tiene que compenetrarse consectores de poder, recaudar fondos y formar estructuras en todo el país. Si corrige debilidades estaría metido en la competencia final.

En mi próxima entrega estaría tratando el rol que le conviene a Luis Abinader para el futuro.

