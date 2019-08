Los líderes cortoplacistas deben entrar en desuso

La política dominicana sufre los efectos del cortoplacismo. Es obvio,pues la política la hacen los políticos y los de aquí padecen elsíndrome del cortoplacismo y las consecuencias las sufren laadministración del Estado y los partidos políticos. Los efectos sesienten en el menoscabo de programas en favor del bienestar delpueblo.

El cortoplacismo (corto+ plazo+ismo) es un trastorno del entendimiento

que les impide a nuestros líderes ver más allá de lo inmediato. El

estadista –se ha dicho- piensa en soluciones para todos y de largo

alcance, el político común busca salidas para grupos y hasta para un

individuo y con efecto inmediato. Aquí carecemos de estadistas.

Aunque el mal es endémico, el cortoplacismo se ha hecho crónico en

el año 2019. Y se ha expandido tanto como el dengue, que es una

consecuencia de la visión a corto plazo en políticas sanitarias. La

máxima demostración fue la fallida intención de alterar la

Constitución para que Danilo Medina fuera de nuevo candidato

presidencial.

Al costoso y afrentoso espectáculo dado por afiebrados seguidores del

presidente Medina se le unieron efectos colaterales del fenómeno como

la argumentación en favor de juntar las elecciones municipales con

las presidenciales y legislativas. El cortoplacismo afecta la visión,

aunque no el órgano de la vista.

Sucede que en 2010, los líderes nacionales sintieron cierta mejoría

en su quebrantado entendimiento. Reformaron el texto constitucional y

una de las novedades introducidas consistió en celebrar las

elecciones a cargos municipales en febrero del año correspondiente y

que las autoridades electas tomaran posesión el 24 de abril, día de

los ayuntamientos.

Líderes y legisladores aprobaron eso y aún no se cumple, pues es a

partir de 2020, y cuando falta un año para que la disposición sea

aplicada, quieren modificarla y descubren e los costos que podrían

ocasionar. Esos mismos líderes alteraron la Constitución en 2015 y no

se les ocurrió proponer el cambio que quieren ahora.

A ellos no les preocupa que los perciban como cortoplacistas, que

“solo piensan en Santa Bárbara cuando truena”. No les atormenta que la

gente observe que ellos solo actúan por objetivos inmediatos. No les

ruboriza exhibirse reclamando cuestiones que a pocos interesan. Por

ejemplo, rehabilitar políticamente a Medina.

Nuestros líderes ignoran – o quieren ignorar- que la historia se

escribe cada día, que sus actos se registran y queda constancia para

la posteridad. En política se hace y se deshace, cada situación

demanda un tipo de acción, cada problema un tipo de solución, cada

momento un tipo de líder. Los líderes cortoplacistas deben entrar en

desuso.