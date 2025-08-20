Los cambios en el gobierno (OPINION)

Por Santos Aquino Rubio

Los cambios cada cierto tiempo en la administración del Estado suelen ser positivos y, en esta ocasión, el presidente Luis Abinader ha removido a varios funcionarios designando en su lugar a otros de cuyo desempeño se esperan los mejores frutos.

Esta vez, la mayoría de los nuevos designados mediante el decreto 461-25, son figuras muy conocidas y de gran incidencia en el ejercicio profesional, en cargos públicos y en la sociedad dominicana.

Los cambios registrados en instituciones como el Banco de Reservas, SENASA, la vocería del Gobierno y otros de los contenidos en la disposición presidencial, deben ser inicio de una serie que requiere la Administración Pública para relanzar el segundo mandato del presidente Luis Abinader, que arriba a su primer año.

Los movimientos son importantes, sobre todo, porque cuando un funcionario es mantenido por mucho tiempo en el mismo cargo, los resultados esperados por el ejecutivo de la nación nunca son los mejores, con grandes excepciones de hombres y mujeres que ejercen pensando más en el desarrollo del país que en sus propios intereses.

Sin mencionar por su nombre a ninguno de los nuevos designados, conocemos la capacidad y trayectoria de trabajo de la mayoría, lo que nos permite tener la certeza de los cambios en la imagen y visión del Gobierno en su relaciones con los medios de comunicación y los diversos sectores sociales, serán considerable en los que resta de la presente gestión.

El presidente Abinader está claro en que las estrategias del Gobierno en materia de imagen y de la valoración efectiva de sus acciones, requieren un esfuerzo mayor y un mejor vínculos con los medios, para lograr publicitar con éxito sus realizaciones, pero además, proyectar su imagen en la dimensión que la perciben dentro y fuera del país, para mantener la buena reputación de la nación.

Preciso es, desear buena suerte a los designados y a quienes esperan nuevas funciones, para que el país se enrumbe por mejores senderos en los próximos años, centrando los esfuerzos necesarios en favor de los mejores intereses de los dominicanos. ¡Enhorabuena!

aquinorubio@gmail.com.

