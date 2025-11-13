Llama fortalecer mecanismos eviten narcotráfico en política
SANTO DOMINGO.- El diputado nacional del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ramón Raposo, llamó al Ministerio Público y la Junta Central Electoral (JCE) a fortalecer los mecanismos que eviten la participación en política del narcotráfico y el crimen organizado.
El legislador consideró que ambos deben jugar un rol activo en el proceso de evaluación de los aspirantes a posiciones electivas y los niveles de transparencia de las fuentes de recursos que sustentan una candidatura o una organización política.
Manifestó que los últimos casos donde han sido extraditados funcionarios electos y personas estrechamente ligadas al Partido Revolucionario Moderno (PRM) acusados de participar en el trasiego de sustancias ilícitas hacia los Estados Unidos, constituyen una amenaza a la estabilidad, credibilidad y fortalecimiento de las instituciones y en especial los partidos políticos.
ASPIRANTES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILEGAL
Raposo cuestionó que algunas entidades políticas les permitan a ciudadanos optar por candidaturas electivas en los procesos electorales, a pesar de que es un secreto a voces la ilegalidad de la procedencia de sus recursos económicos.
Indicó además que los partidos deben propiciar el fortalecimiento del liderazgo comunitario de base y de las personas que participan en política con el interés de aportar al desarrollo de sus comunidades y el país.
«No así de las personas que se acercan a la política para legitimar sus acciones ilícitas y fortalecer sectores como el narcotráfico y el crimen organizado», manifestó el legislador.
an/am
Dejen de elegir tigueres y delincuentes de barrios para cargos politicos y el problema se controla.