Llama comunidad internacional actuar ante crisis migratoria

Lo hizo durante su exposición en el Foro Regional “Retos del Sistema de la Integración ante la Agudización de la Crisis Migratoria en la Región y República Dominicana”, realizado por el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) en el Senado de la República.

Asimismo, lamentó la situación que afecta a los inmigrantes indocumentados, destacando la necesidad de buscar aportes para ayudar a solucionar los problemas por los que atraviesa Haití.

TODOS LOS PAISES TIENEN PROBLEMAS DE MIGRACION

El presidente de la Cámara Alta consideró que no hay en el mundo país que no tenga este tipo de problemas migratorios, en ocasiones uno más graves que otros, sin embargo, dijo que la situación que vive República Dominicana lleva décadas, con la problemática de que la crisis siempre ha sido notoria en los últimos 30 a 40 años.

“Esta es la crisis más prolongada y en lo inmediato no se ve una solución para Haití, que es un país donde no hay con quien hablar diplomáticamente, no hay con quien establecer una comunicación para buscar la solución a este gran problema que tenemos. porque lamentablemente es una nación que está controlado por bandas”, expresó Ricardo de los Santos.

SANTO DOMINGO. – El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, llamó a la comunidad internacional, las grandes potencias y parlamentarios que componen el PARLACEN a unificar esfuerzos en la búsqueda de una solución a la crisis migratoria que vive República Dominicana por el alto flujo de indocumentados.