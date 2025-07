Domínguez Brito lamenta el deterioro sistema educativo RD

SANTO DOMINGO.- El aspirante a la candidatura presidencial del PLD, Francisco Domínguez Brito, lamentó que previo al inicio del año escolar el debate esté concentrado en la falta de aulas, las condiciones de las escuelas y la reducción de la tanda extendida, cuando debió ser sobre la calidad educativa.

“Me preocupa que nuestra discusión no es de cara al futuro, es más bien de cara al pasado, es simplemente el día a día y en este inicio del año escolar siento que el gobierno ha perdido una gran oportunidad de impulsar esa revolución educativa donde la calidad debió ser lo principal”, expuso.

Entrevistado en el programa El Despertador, Domínguez Brito aseguró que no hay posibilidad de que la República Dominicana se desarrolle sino hay mejoras en el sistema formativo.

DESTACA REVOLUCION EDUCATIVA DEL PLD

Reseñó que durante el gobierno del expresidente Danilo Medina se inició la primera revolución educativa con la asignación del 4% del PIB a Educación y la construcción de unas 24 mil aulas. “Sin embargo, en cinco años este gobierno apenas ha construido 3 mil aulas.

Dijo que la discusión debería ser también sobre la prioridad del maestro en este momento y el plan del gobierno para el próximo año para que los profesores sean más efectivos, mayor valorados y puedan tener mayor responsabilidad.

“El mundo cambió, la inteligencia artificial, la robótica, y los sistemas productivos, no hay país que salga de un ingreso medio a un país desarrollado si la productividad no mejora, si no somos capaces de competir con otros”, añadió.

Aseguró que la República Dominicana no tiene posibilidad de desarrollarse si no hay mejoras en el sistema formativo.

