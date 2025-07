El Papa apela ‘Espíritu Helsinki’ para acabar conflictos bélicos

El Papa León XIV

ROMA 30 Jul.- El Papa León XIV ha compartido su profundo pesar por el atentado terrorista en una parroquia de Komanda, República Democrática del Congo, que supuso la muerte de más de 40 cristianos, y ha apelado al ‘Espíritu de Helsinki’, que inspiró a 35 países a firmar el Acta Final de la Guerra Fría, cuyo 50º aniversario se celebra este viernes, 1 de agosto.

«Rezo por los heridos y por los cristianos de todo el mundo que siguen sufriendo violencia y persecución, instando a cuantos tienen responsabilidades a nivel local e internacional a colaborar para prevenir tragedias similares», ha señalado el Pontífice ante miles de personas reunidas en la Plaza de San Pedro.

León XIV ha seguido el camino de Francisco, quien también invocaba el resurgimiento del ‘Espíritu de Helsinki’ ante la escalada de conflictos y tensiones internacionales. «El documento inauguró una nueva era geopolítica, favoreciendo un acercamiento entre Oriente y Occidente», ha ensalzado el Papa.

«Helsinki también marcó un renovado interés por los derechos humanos. Hoy más que nunca es esencial preservar el ‘Espíritu de Helsinki’, perseverar en el diálogo, fortalecer la cooperación y hacer de la diplomacia la vía privilegiada para prevenir y resolver los conflictos», ha subrayado.

Este miércoles, el Pontífice ha reanudado las audiencias generales, con una catequesis dedicada a «la vida pública de Jesús, hecha de encuentros, parábolas y curaciones». En su alocución, ha destacado que el hombre contemporáneo necesita ser curado.

«También este tiempo que estamos viviendo necesita curación. Nuestro mundo está atravesado por un clima de violencia y odio que mortifica la dignidad humana. Vivimos en una sociedad que se está enfermando a causa de una bulimia de conexiones en las redes sociales: estamos hiperconectados, bombardeados por imágenes, a veces incluso falsas o distorsionadas. Somos arrollados por múltiples mensajes que suscitan en nosotros una tormenta de emociones contradictorias», ha enfatizado.

En un momento social así, el Obispo de Roma cree que puede surgir el deseo de «apagar todo» y que cualquiera puede «llegar a preferir no sentir nada». Y en su reflexión sobre el hombre que no habla ni oye descrito por el evangelista Marcos, el Pontífice considera que podría ser cualquier persona en la actualidad y que este hombre «quizás decidió no hablar más porque no se sentía comprendido, y apagar toda voz porque se sintió decepcionado y herido por lo que había escuchado».

«QUEREMOS LA PAZ EN EL MUNDO»

Por otro lado, el Papa León XIV dio la bienvenida este martes a los jóvenes que han peregrinado a Roma para participar en el Jubileo de los jóvenes. Tras la misa de bienvenida en la Plaza de San Pedro, que celebró monseñor Rino Fisichella, el Pontífice ha hecho un recorrido en el papamóvil para saludar a los presentes.

El saludo del Papa estuvo acompaña por un grito por la paz: «Queremos la paz en el mundo». Unas palabras que provocaron que el Santo Padre recordase que «son la sal de la tierra, luz del mundo». «¡Vosotros sois la sal de la tierra, luz del mundo! Y hoy sus voces, su entusiasmo, sus gritos, que todos son por Jesucristo, y ¡los van a escuchar hasta el fin del mundo!», dijo León XIV.

Posteriormente, afirmó que en estos días que se celebra el Jubileo de los Jóvenes, el mundo necesita «mensajes de esperanza» y aseguró que los jóvenes «son este mensaje». «Tienen que seguir dando esperanza a todos», reiteró.

«En los próximos días tendréis la oportunidad de ser una fuerza que pueda llevar la gracia de Dios, un mensaje de esperanza, una luz a la ciudad de Roma, a Italia y al mundo entero. Caminemos juntos con nuestra fe en Jesucristo. Y nuestro grito debe ser también por la paz en el mundo. Digamos todos: ¡Queremos la paz en el mundo! Recemos por la paz», indicó León XIV.

Al finalizar, el Pontífice les emplazó a volver a encontrarse el próximo 2 y 3 de agosto para la vigilia y misa del Jubileo de los jóvenes. «Nos vemos en Tor Vergata», destacó.

of-am