Lista la campaña multidestino entre P. Rico y R. Dominicana

David Collado

SAN JUAN.- El ministro de Turismo de la República Dominicana, David Collado, informó que la campaña multidestino con Puerto Rico está lista y que solo falta definir la fecha de lanzamiento, la cual se realizará desde la Isla del Encanto.

“Ya se concretó una campaña, ya está hecha, y se hizo en Puerto Rico invitando al multidestino. Vamos a iniciar con $1 millón. La República Dominicana va a poner US$500,000 y Puerto Rico US$500,000 para hacer esa pauta en el mercado americano y sobre todo en el mercado europeo, que es donde más tiene sentido el tema del multidestino”, dijo Collado en entrevista con El Vocero.

 

