Línea cercana entre el sobrepeso y la obesidad

SANTO DOMINGO.- El 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud (DMS) y uno de los problemas de salud pública más importantes de los últimos 50 años es el aumento de peso que conduce al sobrepeso y la obesidad, y es que existe una relación directa entre ambas condiciones dado a que las personas que viven con sobrepeso tienen mayor riesgo de desarrollar obesidad.

La Organización Mundial de la Salud utiliza el índice de masa corporal (IMC), un indicador de la relación entre peso y la talla, para identificar estas dos condiciones.

El Dr. Eric Pasco, Gerente Médico de Novo Nordisk CLAT, menciona que “las personas con sobrepeso presentan un IMC de entre 25 y 29.9 kg/m2, mientras que los individuos con obesidad cuentan con una cifra igual o superior a 30 kg/m2”.

En el sobrepeso se define como una acumulación gradual y persistente de grasa en la composición corporal, de acuerdo con el Dr. Pasco “la mayoría de las personas no aumentan su peso de manera súbita, sino que tienen una ganancia gradual. Lamentablemente el sobrepeso no genera en nuestra cultura tanta preocupación, por lo que las personas simplemente no le dan la debida atención y ésta podría llegarse a convertir en obesidad”.

Existen diversos factores que pueden propiciar un aumento en la grasa corporal, al punto en que ya no sea considerado sobrepeso, sino obesidad. En primera instancia, la historia familiar. Si uno o ambos padres tienen alguna de éstas dos condiciones, existe una alta posibilidad de la existencia de un gen que predisponga a los hijos a desarrollar la enfermedad. Por otra parte, entre más avanzada sea la edad de las personas, su metabolismo se vuelve más lento y, en consecuencia, si no se toman las medidas necesarias existirá un aumento de peso. Sin embargo, el efecto de la edad y la herencia genética se puede disminuir si la persona mantiene hábitos alimenticios saludables y un nivel de actividad física adecuado.

¿Qué hacer si vive con sobrepeso u obesidad?

Para las personas que viven con sobrepeso u obesidad, el primer paso es crear conciencia de que esta condición es un problema de salud, y no un tema estético, y que para atenderlo se requiere de una atención integral, “no sólo se trata de hacer ejercicio y comer bien, sino de atender todos los factores que están generando el aumento de peso”, asegura la Directora Médica de Novo Nordisk CLAT, Ileana Chiari.

Una dieta balanceada y ejercicio son dos componentes esenciales en el tratamiento para la obesidad. Un plan de alimentación saludable que consista en reducción del Valor Calórico Total (VCT) entre 500 y 1000 calorías y una composición balanceada en las comidas, es decir 15-20% carbohidratos, grasas menores al 30%, aumento en el aporte de fibra a 20-40 gramos diarios, y limitar el consumo de azúcares refinados y el alcohol, es primordial.

En cuanto a la actividad física esta juega un papel muy importante durante el tratamiento, especialmente en la fase de mantenimiento del peso. El ejercicio produce un gasto calórico, contrarresta el declive metabólico que se da por la dieta, minimiza la pérdida de masa magra y mejora la ansiedad. Además, se debe basar en actividades aeróbicas, de intensidad moderada y progresiva, que sea realice por 45-60 minutos al día, sin embargo, estas recomendaciones son generales, y cada caso deberá ser evaluado por un profesional de la salud.

La intervención farmacológica también es uno de los factores importantes durante el tratamiento, es donde se utilizan medicamentos de manera conjunta para reducir el apetito y la ingesta, y potenciar el gasto calórico. Igualmente, un acompañamiento psicológico, para trabajar aspectos como: la autoestima, la autoimagen, la depresión y ansiedad, trastornos que tienden a estar ligados con el sobrepeso y la obesidad.

Es necesario resaltar la importancia de un abordaje integral del sobrepeso y la obesidad, y que sea supervisada por uno o varios profesionales de la salud, pues sólo ellos cuentan con las herramientas necesarias para asegurar un proceso seguro y efectivo. Asimismo, velarán por un tratamiento personalizado y adaptado a las necesidades de cada paciente.

Si deseas conocer tu índice de masa corporal (IMC), puedes ingresar a https://www.soymaria.com/app/ y si gustas más información sobre la obesidad te invitamos a visitar https://www.truthaboutweight. global/pa/es.html.

jpm-am