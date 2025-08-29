Liga Domingo Guzmán se corona campeón softbol del DN

El equipo los Titanes de la liga Domingo Guzmán

SANTO DOMINGO.- El equipo Los Titanes de la liga Domingo Guzmán venció al de los Mellos Softball Club para coronarse campeón de la División Norte en el torneo chata de softbol de ligas Rubén Pimentel del Distrito Nacional, en su versión XXXV.

Ambos conjuntos, que avanzaron por “Wild Card” en las diferentes etapas, jugaron en el estadio Hoyo de Chulín del complejo deportivo Alfredo Tejada.

La justa la organiza la Asociación de Softbol del Distrito Nacional (Asadina), se compite por la copa Confraternidad 2025, se juega con las bolas 4Fans y los bates Z-mil que distribuye JM. Álvarez, copatrocinadores del torneo.

Los campeones se apoyaron en el pitcheo de Miguel de la Cruz, el ganador, que contó con el apoyo de 12 indiscutibles para una victoria 7-5. Eulogio Rivera fue el lanzador perdedor.

La parte ofensiva de los Titanes la lideró Juan C. Cabrera que bateó de 3-3, con una anotada; Onassis Rodríguez, de 3-2 un cuadrangular, anotó una y empujó una; Miguel De la Cruz, de 3-2, un doble, con dos impulsadas; Jasiel Durán, de 4-2, anotó y empujó una y Amauris Jáquez de 3-1, un cuadrangular, anotó e impulsó una.

El trofeo a los campeones de la División Norte lo entregó Caonabo Lemoniel, vicepresidente de la Asadina, quien felicitó a los ganadores y tuvo palabras de motivación para los conjuntos de la zona que compitieron en el torneo.

El conjunto de los Titanes se medirá al campeón de la División Sur. La liga Adovenprofar, que venció a la Centro en su último enfrentamiento, espera por su rival entre los Restauradores y la Farándula, para definir el campeón, en un partido que efectuará el jueves en las instalaciones del Club Mirabal.

of-am