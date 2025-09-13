Licey presenta su madrina para la temporada beisbol 2025-26

La presentación de la madrina del Licey

SANTO DOMINGO (Licey.com).- La Rama Femenina del Club Atlético Licey presentó a la señorita María José Armenteros Alsina, como su madrina para la temporada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana 2025-26.

La nueva madrina del glorioso equipo azul, nació el cuatro de diciembre del año 2009 en la ciudad de Santo Domingo. Es hija del arquitecto Marcos José Armenteros Sánchez y la señora Carla Alsina de Armenteros. Es hermana mayor de Isabella Armenteros Alsina.

En un íntimo acto celebrado en el restaurante Forja, de Santo Domingo y representado por la junta directiva que preside el ingeniero Miguel Guerra Armenteros, se presentaron las memorias de todas las acciones de responsabilidad social del club realizadas este año pasado y encabezada por su madrina saliente y demás damas de la Rama Femenina, las cuales fueron proyectadas a través de un video muy emotivo.

Guerra Armenteros se hizo acompañar de la directiva gloriosa de los Tigres, conformada por el doctor Domingo Pichardo, vicepresidente, el licenciado y también expresidente, Miguel Ángel Fernández, quien actualmente funge como tesorero. Mientras que el ingeniero, otrora mandatario azul, Jaime Alsina, ocupa el cargo de secretario. Además, el presidente saliente, el doctor Ricardo Ravelo Jana, así como el ingeniero Tancredo Aybar y el señor Federico González Santoni.

En medio de la ceremonia, la solemnidad se hizo presente con un momento cargado de emoción.

El Club Atlético Licey y su Rama Femenina rindieron homenaje póstumo a Don Rafael Antonio Úbeda Heded, con la proyección de un video In Memoriam que arrancó lágrimas y aplausos sentidos de los presentes.

Su recuerdo, más allá de su trayectoria, representa un pilar de entrega, cariño y lealtad hacia la familia azul. En cada imagen proyectada se revivió el legado de un hombre que supo sembrar amistad y compromiso, dejando huellas imborrables en la historia del Licey y en los corazones de quienes tuvieron el privilegio de conocerle.

María José es la nieta mayor del ingeniero Jaime Manuel Alsina De Castro, quien es miembro accionista del Club Atlético Licey, fue Presidente en el período 2017-2019 y es miembro activo de la directiva actual. Su bisabuelo, el ingeniero Manuel Alsina Puello fue Presidente Licey en los años 1957-1958.

Es la séptima madrina de la familia Alsina. Le sigue los pasos a su madre Carla Gabriela, su tía abuela Olga Margarita y sus tías Francina, María Matilde, Montserrat y María Victoria.

Es también la tercera madrina de la familia Armenteros, siguiendo los pasos de las hijas del Sr. Miguel Guerra Armenteros, Michelle Marie e Ivette.

María José se caracteriza por ser una joven estudiosa, amistosa, siempre dispuesta a ayudar a los demás. Se destaca por su integridad y honestidad. Le gusta la música, la lectura, la cocina y pasar tiempo con sus amigos. En los veranos trabaja como maestra de niños pequeños en el Preescolar Liberi.

Estudia en el Colegio St. Michael’s donde actualmente cursa el segundo de bachillerato. Formó parte del equipo de debate del colegio, participando en torneos nacionales intercolegiales. En esta semana ha sido invitada para formar parte del Capítulo Colegio St. Michael’s de la Sociedad de Honores, una organización internacional formada por los estudiantes más sobresalientes de cada colegio.

“Desde que tengo memoria, los valores de orgullo, lealtad y dedicación han sido pilares fundamentales en mi hogar. Crecí escuchando historias de mi abuelo, Jaime Manuel Alsina de Castro, quienes no solo lideraron a los Tigres, sino que también infundieron ese mismo espíritu en toda nuestra familia”, indicó la señorita Alsina Díaz.

Manifestó que entre sus objetivos como madrina de los 24 veces campeones nacionales, se plantea apoyar todas las actividades de acción social del equipo, especialmente aquellas que van dirigidas a la niñez y a la juventud, así como también respaldar al equipo en cada partido.

Agregó que los Tigres del Licey no son solo un equipo; son una parte integral de nuestras vidas, un lazo que une a la familia Alsina y a todas las familias dominicanas que aman este deporte. Al asumir este rol, prometió representar estos valores con todo su corazón, honrando el pasado y enalteciendo el futuro del glorioso equipo azul.

La Rama Femenina del Licey, que es presidida por doña Mercedes Elmúdesi de Fernández, es singular en su género puesto que es el único equipo de béisbol en la República Dominicana que posee este tipo de agrupación, la cual se dedica a trazar las estrategias de responsabilidad social del Club Atlético Licey, a través del desarrollo de sus propios programas como: Licey con la Comunidad, Estudiar es Primero, Lee y Aprende, Licey Family, Licey Summer Camp, Tardes de Niños, Licey Blue Planet y La liga Infantil del Licey.

También fomenta la educación y ayuda a niños y jóvenes de escasos recursos a través de soporte a instituciones y fundaciones, como Fundación Cardenal Sancha de Los Alcarrizos, Instituto de Ciegos, USAID, Save The Children, entre otros.

of-am