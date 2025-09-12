Licey Escogido cumplieron su objetivo en Sorteo de Novatos

SANTO DOMINGO.- Las directivas de los equipos Leones del Escogido y Tigres del Licey dicen haber cumplido su objetivo en el Sorteo de Novatos 2025 con miras al torneo de beisbol profesional dominicano.

Ambos conjuntos explicaron, por separado, que sus selecciones cumplieron las expectativas.

LEONES DEL ESCOGIDO

“Estamos muy contentos. Al ver la lista final sentimos que podemos ver el fruto del trabajo de todo nuestro equipo de Operaciones de Béisbol”, manifestó el gerente general de los campeones, Carlos Peña.

Los Leones seleccionaron a 17 jugadores, entre ellos 10 lanzadores. La última vez que el Escogido eligió cifras dobles en pitchers había sido en el draft del 2017.

“Cuando vimos que teníamos oportunidad de elegir lanzadores de calidad, entonces fuimos agresivos con ellos, especialmente porque ya habíamos elegido jugadores de posición y nos sentíamos muy satisfechos con ellos. Seleccionamos pitchers espectaculares que estaban bien arriba en nuestros rankings”, explicó el ejecutivo.

Uno de esos lanzadores es Hansel Marcelino, quien este año ha participado en Japón. Fue el primer serpentinero seleccionado por los Leones y llegó al club en la cuarta ronda.

“No quisimos correr el riesgo de perderlo. Para mi era el lanzador de relevo más codiciado en el draft. Puede lanzar duro y cuenta con un buen repertorio de rompientes. Tiene potencial de seguir mejorando. Sé que quiere jugar y posiblemente esté aportando de inmediato”, dijo Peña.

Peña aprovechó la ocasión para también valorar al receptor Rainiel Rodríguez y a los infielders Derek Bernard y Dervy Ventura, quienes llegaron al Escogido en las tres primeras rondas.

“Rodríguez estaba en el tope de nuestro ranking. Es un catcher con todas las herramientas. Bernard es un buen bateador, sólido en defensa y muy maduro. Ventura fue una selección estratégica porque es un pelotero que con su bate y defensa puede impactar en esta liga antes de que la gente se lo imagine”, comentó.

TIGRES DEL LICEY

Para la familia Madé Valdez, la elección de Jesús Madé cómo pick de primera ronda de los Tigres del Licey es un sueño hecho realidad.

«Fue un momento muy emocionante. Le doy gracias a Dios porque escuchó nuestro clamor, le pedí mucho que fuera elegido por los Tigres del Licey y hoy se ha cumplido ese deseo», expresó su madre Flordaliza Valdez.

«La familia entera es liceísta comenzando por su papá, mi hermano siempre deseaba ser liceísta. Decía que, aunque le tocara firmar con cualquier otro equipo, él iba a jugar, porque eso es lo que le gusta, es su pasión. Pero su deseo siempre fue ser elegido por el Licey», comentó Denisse, hermana del jugador.

El camino hasta firmar al profesionalismo y ser seleccionado en el Draft de Lidom es un proceso largo que requiere esfuerzo y sacrificios, destacó Flordaliza, madre del jugador. Sin embargo, siempre es posible con «buena educación, amor y sobre todo apoyo. Los padres siempre deben apoyar a sus hijos», resaltó.

«Estamos orgullosos, es una gran bienvenida para Jesús y todos nosotros. Aquí tienen una familia más, azul y numerosa», concluyó Denisse Madé.

Jesús Madé firmó por un bono de $950,000 dólares en 2024 tras ser ranqueado como el prospecto internacional número 22. Sin embargo, se ha desarrollado hasta ser hoy catalogado como el prospecto número uno de los Cerveceros de Milwaukee y el número cinco de MLB.

Actualmente juega para los Shuckers (sucursal Doble A de los Cerveceros) y son el tercer equipo para el que ha jugado el joven de 18 años este año, después de que iniciara el 2025 con Clase-A Carolina antes de pasar a Clase-A Alta Wisconsin.

Madé tuvo línea de bateo de .343/.415/.500 con 11 extrabases, 20 anotadas y 12 impulsadas en 27 choques antes de su ascenso a Doble-A.

of-am