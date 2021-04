Liborio, película RD, a certamen del Lincoln Center y el MoMa de N.York

La película dominicana Liborio, que se ha transformado en un fenómeno artístico internacional, será proyectada en el Lincoln Center y en el Museo de Arte Moderno de Nueva York por convocatoria del selectivo certamen Nuevo Directores / Nuevas Películas.

A este evento solo se accede con óperas primas a directores jóvenes a los que se reputa talento. Han pasado por sus presentaciones los entonces desconocidos directores: Spike Lee, Wong Kar-wai, Steven Spielberg, Pedro Almodóvar, Guillermo del Toro y Christopher Nolan.

Es el festival, de 50 años de existencia, el jurado del certamen decidió invitar al director Nino Martínez Sosa a presentar su película sobre el carismático líder mesiánico dominicano, que radicó una comunidad de religiosidad popular y resistencia a la primera intervención militar norteamericana a RD. Liborio terminó siendo asesinado por las tropas estadounidenses, que exhibieron su cadáver en plaza pública durante varios días en San Juan de la Maguana, buscando reducir su impacto en la comunidad humilde rural y urbana, pero la acción fue contraproducente: se generó un mito, cuyas manifestaciones perviven hasta hoy, cuya frase líder es “ Liborio no ha muerto na” .

Liborio ha desarrollado uno de los ciclos de exhibición y premios en destacados festivales A-1: fue estrenada en la Tiger Competition de Rotterdam, luego fue exhibida en el Festival de Gotemburgo. Fue invitada por el Vaticano al festival Tertio Millennio (Tercer Milenio) y el FICUNAM de México, ahora le toca desembarcar en los Estados Unidos en uno de los festivales más prestigiosos de este país: New Directors / New Films de la ciudad de Nueva York.

El film será proyectado en Manhattan en el Walter Reade Theather del Lincoln Center los días 2 y 12 de mayo del presente año y también podrá accederse a ella desde la web del MoMA en Estados Unidos.

El New Directors / New Films, que en esta edición cumple 50 años, se ha ganado una reputación internacional como un festival dedicado al descubrimiento y apoyo de artistas emergentes que buscan nuevas formas dentro del medio cinematográfico. El programa no es competitivo, pero sí altamente selectivo. Solo se accede con invitación de sus organizadores.

Liborio es ópera prima del dominicano Nino Martínez Sosa y está producida por Fernando Santos Díaz e interpretada por Vicente Santos, Karina Valdez, Fidia Peralta, Ramón Candelario, Anderson Mojica y una variopinta mezcla de actores entre los que se encuentran el norteamericano Jeffrey Holsman y el niño Gabriel Medina.

El film, que también se proyectará en junio en el Festival Internacional de Costa Rica, ya tiene confirmada su participación en un importante festival español, así como su estreno en el continente asiático.

Lo que trata

La película, que ganó el premio FONPROCINE en el renglón Marca País, se acerca libremente a la figura del líder sureño Liborio Mateo, para indagar en nuestro sincretismo cultural, profundizar en nuestra identidad y plasmar manifestaciones autóctonas como los palos de San Juan de la Maguana y la Comarca. También obtuvo los premios de Ibermedia y del Doha Film Institute. Los patrocinadores del proyecto fueron asumidos por el Banco BHD-León, Autohaus, Motor Crédito, Banco Ademi, Grupo Cometa, La Innovación y Ravi Caribe.

of-am

