Libertad de prensa o de empresa

El autor es abogado. Reside en Santo Domingo

El concepto de libertad de prensa es extremadamente problemático para los empresarios que ven este derecho como un negocio de medios. No aceptan opiniones que afecten la imagen de sus colegas y mucho menos al gobierno, quien los chantajea con eliminarles la publicidad y quienes no tienen, no les asignan.

La libertad de prensa ha disminuido considerablemente en todo el mundo. La población mundial ha experimentado una reducción de la libertad de prensa en su país, porque los intereses económicos la convirtieron en “libertad de empresa”

El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948 establece: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Tal libertad implica la ausencia de interferencia del Estado.

El pluralismo de los medios de comunicación también se ve cada vez más amenazado por el deterioro de los modelos de negocio tradicionales del periodismo. Como consecuencia de esto, los periódicos impresos cuya suscripción (Diarios-Semanal-Quincenal o Mensual) prepagados y pagados, están corriendo el riesgo de desaparecer.

Decimos esto, porque hoy en día no existe “libertad de prensa y expresión y difusión del pensamiento” sino que, lo que existe es “libertad de empresa y de impresión”. De ahí que los dueños de esos medios por una lucha de intereses y de favoritismo político, censuran o suprimen material de la información, porque pueden ser considerados ofensivos, dañinos, inconvenientes o innecesarios para el gobierno o los medios de comunicación, según lo determina un censor que manipula las noticias. Además, publican noticias procesadas que han perdido actualidad.

La censura previa y las líneas bajadas por los dueños de esos medios, trajo como consecuencia renuncias y despidos de muchos periodistas y comunicadores que, no aceptaban que se les suprimiera parte del material que conforman la información, provocó la formación; Primero: de los famosos “Blog spot” para publicar íntegramente sus opiniones y los hechos al momento de producirse, sin importarle a quién pueda perjudicar, ya que la población debe de estar informada con la mayor veracidad.

Segundo, los “Blogueros” que pasaron a los Twitter, Facebook, Tiktok, YouTube, Google y otros, para informar la verdad, con fotos y vídeos sin censura al momento de producirse un hecho en cualquier lugar. Estos medios cuentan con la tecnología digital a través del teléfono celular. Captan las imágenes al instante y se actualizan las mismas informaciones constantemente. Son las redes de comunicación digital vía internet.

Y es que, con el uso del Internet a través de las Redes sociales, usted tiene al momento, informaciones tanto del ámbito local como del internacional, que muchos periódicos impresos por problemas de espacio y de cierre de edición, no son colocadas en sus páginas.

En nuestro país han cancelado muchos periodistas de planta y comunicadores con programas rentados por opinar y denunciar indelicadezas cometidas tanto por empresarios, así como como al gobierno.

Es que se dieron cuenta que los digitales los están desplazando porque las informaciones llegan más fluidas, sin censura, ni fiambre y se actualizan al momento. Entonces por no informar la verdad y censurar opiniones, ¿fracasarán los periódicos impresos y los programas de paneles en los medios propiedad de empresarios?

titularesrm@gmail.com



jpm-am

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.