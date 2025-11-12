Leones blanquean Licey; Aguilas y Estrellas ganan en beisbol RD

SANTO DOMINGO.- Lael Lockhart lanzó cinco sólidas entradas para liderar la blanqueada 5-0 que los Leones del Escogido propinaron a los Tigres del Licey en partido del torneo de beisbol profesional dominicano en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

En la actuación de Lockhart (1-0), que le valió su primera victoria de la temporada, ponchó a tres hombres y permitió cinco imparables. La blanqueada, la segunda consecutiva que reciben los añiles, fue completada por Philips Valdez, quien actuó en tres innings de un solo hit, dos ponches y dos bases por bolas, y Héctor Pérez, que se presentó en el noveno de un incogible y una transferencia.

La derrota fue para Reiver Sanmartin (0-1) al permitir una carrera en cuatro capítulos.

El triunfo, con el que los melenudos cortan una racha de cuatro derrotas, mejora la marca del conjunto a 7-9 y los lleva a la cuarta posición del campeonato. El Licey (7-10) desciende a la quinta posición.

Por los rojos, Lake bateó de 4-3, con doble y dos anotadas; Canario, de 3-1, con cuadrangular, una anotada y una empujada; Severino, de 3-1, con una impulsada, una anotada y una base por bolas, y Guzmán, de 4-1, con una producida.

Por los bengalíes, Gustavo Núñez se fue de 3-2, con doble y transferencia, y Armando Álvarez, de 3-1, con doble.

AGUILAS 6 GIGANTES 1

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- J. C. Escarra conectó un jonrón, Emmanuel Rodríguez aportó otro y David Smeltzer inició un dominante pitcheo para darle la segunda victoria corrida a las Águilas Cibaeñas luego de un triunfo seis carreras por una sobre los Gigantes del Cibao.

Huáscar Ynoa (2-0) lanzó dos entradas completas para relevar de forma efectiva de solo un hit para llevarse la victoria. Junior Fernández, Richard Rodríguez y José Cuas completaron la labor monticular para adelantar a las Águilas (12-3) en su liderato de la clasificación.

La derrota fue para Cristopher Molina, quien lanzó tres completas de dos hits, tres carreras, una limpia, tres boletos y tres ponches.

Los Gigantes, que pierden su segundo encuentro (5-9) se mantienen como el equipo colista de la pelota otoño invernal dominicana.e Em. Rodríguez, su cuarto de la campaña.

ESTRELLAS 9 TOROS 5

LA ROMANA.- Con un regreso en el que fabricaron cuatro carreras en el quinto y sexto episodio, las Estrellas Orientales vencieron 9-5 a los Toros del Este, en el Estadio Francisco Michelli.

Raimel Tapia aportó dos sencillos remolcadores, mientras que Vidal Bruján y Euribiel Ángeles sumaron un doble impulsador cada uno para unas Estrellas que mejoraron a 9-10, afirmándose en el tercer puesto.

Los Toros cayeron a 9-8, pero se mantienen en la segunda posición. Raffi Vizcaíno (1-0) fue el ganador al tirar el quinto episodio en blanco.

Jorge Bautista (1-1) fue el derrotado al permitir cuatro carreras en el sexto capítulo.

Por las Estrellas, Tapia de 4-2, 2 CE; Ángeles de 3-1, 2 CE, 1 CA; Bruján de 2-2, 1 CE, 1 CA; Pérez de 4-1, 1 CE, 1 CA.

Por los Toros, Gilberto Celestino de 4-2, 1 CE, 1 CA; Brayan de la Cruz 4-2, 1 CE, 1 CA; Eloy Jiménez de 2-1, 2 CE.

POSICIONES

EQUIPO J G P PCT DIF 15 12 3 .800 – 17 9 8 .529 4.0 19 9 10 .474 5.0 16 7 9 .438 5.5 17 7 10 .412 6.0 14 5 9 .357 6.5

of-am