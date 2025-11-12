Leones blanquean Licey; Aguilas y Estrellas ganan en beisbol RD
SANTO DOMINGO.- Lael Lockhart lanzó cinco sólidas entradas para liderar la blanqueada 5-0 que los Leones del Escogido propinaron a los Tigres del Licey en partido del torneo de beisbol profesional dominicano en el estadio Quisqueya Juan Marichal.
En la actuación de Lockhart (1-0), que le valió su primera victoria de la temporada, ponchó a tres hombres y permitió cinco imparables. La blanqueada, la segunda consecutiva que reciben los añiles, fue completada por Philips Valdez, quien actuó en tres innings de un solo hit, dos ponches y dos bases por bolas, y Héctor Pérez, que se presentó en el noveno de un incogible y una transferencia.
La derrota fue para Reiver Sanmartin (0-1) al permitir una carrera en cuatro capítulos.
El triunfo, con el que los melenudos cortan una racha de cuatro derrotas, mejora la marca del conjunto a 7-9 y los lleva a la cuarta posición del campeonato. El Licey (7-10) desciende a la quinta posición.
Por los rojos, Lake bateó de 4-3, con doble y dos anotadas; Canario, de 3-1, con cuadrangular, una anotada y una empujada; Severino, de 3-1, con una impulsada, una anotada y una base por bolas, y Guzmán, de 4-1, con una producida.
Por los bengalíes, Gustavo Núñez se fue de 3-2, con doble y transferencia, y Armando Álvarez, de 3-1, con doble.
AGUILAS 6 GIGANTES 1
SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- J. C. Escarra conectó un jonrón, Emmanuel Rodríguez aportó otro y David Smeltzer inició un dominante pitcheo para darle la segunda victoria corrida a las Águilas Cibaeñas luego de un triunfo seis carreras por una sobre los Gigantes del Cibao.
Huáscar Ynoa (2-0) lanzó dos entradas completas para relevar de forma efectiva de solo un hit para llevarse la victoria. Junior Fernández, Richard Rodríguez y José Cuas completaron la labor monticular para adelantar a las Águilas (12-3) en su liderato de la clasificación.
La derrota fue para Cristopher Molina, quien lanzó tres completas de dos hits, tres carreras, una limpia, tres boletos y tres ponches.
Los Gigantes, que pierden su segundo encuentro (5-9) se mantienen como el equipo colista de la pelota otoño invernal dominicana.e Em. Rodríguez, su cuarto de la campaña.
ESTRELLAS 9 TOROS 5
LA ROMANA.- Con un regreso en el que fabricaron cuatro carreras en el quinto y sexto episodio, las Estrellas Orientales vencieron 9-5 a los Toros del Este, en el Estadio Francisco Michelli.
Raimel Tapia aportó dos sencillos remolcadores, mientras que Vidal Bruján y Euribiel Ángeles sumaron un doble impulsador cada uno para unas Estrellas que mejoraron a 9-10, afirmándose en el tercer puesto.
Los Toros cayeron a 9-8, pero se mantienen en la segunda posición. Raffi Vizcaíno (1-0) fue el ganador al tirar el quinto episodio en blanco.
Jorge Bautista (1-1) fue el derrotado al permitir cuatro carreras en el sexto capítulo.
Por las Estrellas, Tapia de 4-2, 2 CE; Ángeles de 3-1, 2 CE, 1 CA; Bruján de 2-2, 1 CE, 1 CA; Pérez de 4-1, 1 CE, 1 CA.
Por los Toros, Gilberto Celestino de 4-2, 1 CE, 1 CA; Brayan de la Cruz 4-2, 1 CE, 1 CA; Eloy Jiménez de 2-1, 2 CE.
POSICIONES
|EQUIPO
|J
|G
|P
|PCT
|DIF
|15
|12
|3
|.800
|–
|17
|9
|8
|.529
|4.0
|19
|9
|10
|.474
|5.0
|16
|7
|9
|.438
|5.5
|17
|7
|10
|.412
|6.0
|14
|5
|9
|.357
|6.5
of-am