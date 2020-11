Leonel Fernández destaca logros durante los 20 años de Funglode

Leonel Fernández durante la celebración.

SANTO DOMINGO.- En una exposición en la que recordó el camino recorrido por la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) en sus 20 años de existencia, el presidente de la institución, Leonel Fernández, se mostró regocijado por los éxitos alcanzados en dos décadas de trabajo. En el auditorio de la sede principal, anunció la creación de una Unidad de Redes Sociales, un periódico digital y la apertura de una productora de contenidos.

En el panel “Funglode: 20 años pensando el futuro”, Fernández celebró la trayectoria de la institución junto al director ejecutivo, Marco Herrera, y tres de los fundadores del proyecto: Natasha Despotovic, directora ejecutiva de la Global Foundation for Democracy and Development (GFDD), institución hermana de Funglode en los Estados Unidos; Luis Manuel Bonetti, vicepresidente de la junta directiva de Funglode, y Yamile Eusebio, recién designada subdirectora ejecutiva de la institución.

Herrera moderó la actividad, que contó con la presencia de invitados especiales y los directores de los centros de estudios e iniciativas de la institución. En varios vídeos se proyectaron los reconocimientos del trabajo de la institución. Entre otros, se compartieron los testimonios de Manuel Corripio, Freddy Ginebra, Pablo Mariñez y Guillermo Sención.

Tras la presentación inicial de Herrera, Fernández recordó los inicios de la institución y su concepción como un centro de transformación del conocimiento, fundamentado en el futuro. “Para comprender hay que saber, y para saber hay que reflexionar; hay que meditar; hay que estudiar. Funglode quiere ser eso, un centro de transformación de la República Dominicana, del América Latina y del mundo, pero fundamentado en el conocimiento”.

Ponderó la gran red que la institución ha creado, estableciendo relaciones con instituciones de gran prestigio y personalidades. Lo que ha permitido un intercambio relevante de conocimiento que ha impactado a muchos jóvenes que ya están insertados en espacio laboral dominicano.

Sobre la inclusión de Funglode en el ranking mundial de los mejores centros de pensamiento por cinco años consecutivos, y que sea la primera del Caribe, indicó que “para nosotros es un honor que la Universidad de Pensilvania nos haya incluido”. Se refería al Global Go To Think Tanks Index Report.

Sobre el futuro de la institución, dijo que además de los proyectos en curso, consolidados, se seguirá apostando a un futuro mejor con nuevos proyectos. Fue en ese contexto que anunció la creación de una Unidad de Redes Sociales, un periódico digital y la apertura de una productora de contenidos.

Despotovic recordó esos primeros momentos en que se pensó crear una fundación asumida por un expresidente de la República Dominicana, en un país donde no había tradición con ese tipo de instituciones. Nosotros pensamos que hemos contribuido al terreno fértil que hay hoy en día, de centros que promueven debates para el desarrollo de políticas públicas que benefician al país, entre otros resultados, dijo la directora de FGDD.

El panel fue transmitido por las plataformas de Funglode y del expresidente Fernández.

of-am