Leonel: a prueba de infamia (OPINION)

El autor es abogado y político. Reside en Nueva York

Hay quienes no se explican la vigorosidad de la renovación política y el resurgimiento de quien algunos creían liquidado hasta en sus más estrechos y conspicuos excompañeros de partido. Los que se apresuraron a cavar su tumba no entienden la rapidez de su recuperación. Aunque no podría decirse del presidente y líder del Partido Fuerza Pueblo que ha resurgido de sus cenizas como en la leyenda del Ave Fénix, puesto que nunca su incólume posición de líder natural del pueblo dominicano ha sido reducida al polvo, ni a las bajas pasiones.