Las fallas de la salud: Privatización y falta de recursos

EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

El ministro de Salud Pública debe dejar de dar esos partes médicos en la conferencia de prensa y publicarlo en la página. Se han convertido en una pasarela de periodistas con preguntas que no aclaran nada porque sus respuestas para algunos miente y para otros manipula y quienes deben aclararlas nunca están presentes por lo que estamos cansados y preferimos informes semanales claros.

¿Hemos avanzado en la guerra contra el Coronavirus? No. Seguimos igual que el primer boletín, en la curva ascendente de muertes y de contagios y de muy pocos pacientes recuperados. Es necesario que nuestras autoridades cambien la estrategia y salgan de sus oficinas a comprobar desde la disponibilidad y uso de las pruebas rápidas, los medicamentos usados hasta saber el estado de los pacientes.

La población vive en un estado de incertidumbre y sus informes diarios lejos de mejorar la angustia la empeoran. Aunque se han reducidos las quejas de los médicos y enfermeras, ahora es la familia que esta molesta de que sus pacientes están abandonados, que no les están danto medicamentos, que en los hospitales no hay nada, que el toque de queda lo viola el plan social y la gente, que no se cumple el aislamiento social y ni el gobierno ni nadie hace nada.

¿Qué está fallando: El personal médico, el sistema de salud, la policía, o el gobierno? Creo que los médicos y enfermeras son los héroes de la gran batalla que se está librando contra esta pandemia. La policía aun en emergencia sigue arreglando todo con la violencia. Pero quienes no han tenido capacidad para manejar el Covi 19 es el gobierno, y salud pública pues administran una salud deficiente, disfuncional y discriminatoria.

¿Ha fracasado solo el gobierno del PLD en materia sanitaria? No. Todos los gobiernos, presidentes y ministros de salud que hemos tenidos desde el 1966 a la fecha han fracasado. Lo que ha hecho la pandemia es develar la verdadera precariedad de un sistema de salud público que intenta favorecer a los ricos en desmedro de los pobres pero esta clase tampoco confía pues sale al extranjero a curarse.

Hemos debilitado los hospitales públicos mediante el robo de equipos, de insumos médicos y de recursos y hemos saqueado la Seguridad Social con las ARS y AFP pero el gobierno en vez de castigar a los culpables ha privilegiado al sector privado creando más clínicas, más laboratorios y más instituciones de Seguridad Social y copiando un modelo neoliberal de salud que ha fracasado en el mundo.

Ver un familiar pidiéndote ayuda al contagiarse con el virus sin poder hacer nada, sin poder verles o hablarles, sin poder agarrarle la mano para consolarle, sin poder estar presente para darle fuerza, sin poder besarlo o abrazarlo, es emocionalmente triste. Pero lo peor es que ese familiar suyo se muera sin sentir el apoyo solidario de sus seres queridos, de sus compañeros, de sus amigos. Y aun así, no se pueda enterrar cumpliendo su creencia cristiana y el protocolo médico.

Para que tenga una idea de la precariedad del sistema de salud en RD, basta ver el censo del 2018. Hay 7,087 centros de salud de los cuales 1,087 son públicos y 5,287 son privados. Lo grave es que solo el 50% de lo privado y solo el 8% de los públicos están habilitados. Por eso, estamos ante un sistema de salud pública y privado que no le garantiza la salud a ningún usuario y menos la de los más pobres.

Mentir con las medicinas y las atenciones en los centros hospitalarios y con los pacientes aislados o recluidos en sus casas, no es un problema de transparencia, es criminal porque se trata de la vida de seres humanos que están en riesgos de muertes. Es cierto que no hay recursos y que la salud esta privatizada pero desdeñar la ayuda de Cuba para pedirle ayuda a China o al FMI fue un acto de arrogancia innecesario que no se lo merecen los hermanos cubanos.

Si no es cierto que estamos desvalidos ante la pandemia ¿Porque acudimos a los préstamos para cumplir con la asistencia social y porque el Congreso intenta ponerle las manos al dinero de las pensiones? Si necesitan más dinero, lo correcto es que usen el dinero de las pensiones de los funcionarios, las exenciones fiscales, los salarios de todos los consejos, del presidente, del BC, de finanzas, de congresistas, de jueces, de ministros y de jueces electorales

Urge que el ministro de salud visite las regionales de salud para averiguar la realidad y supervise los negocios esenciales para reforzar la cuarentena con mejores medidas de aislamientos. Es absurdo apretar el toque de queda y juntar a miles en los negocios y hacinando presos después de las 5. Haga un descenso real de la situación, corrija lo que tenga que corregir y reúnase con el presidente para coordinar medidas que lleven consuelo a las familias.

Pero sobre todo para que la JCE prohíba hacer campaña política con la pandemia. Todos debemos unirnos sin políticas para fortalecer las instituciones de salud y de defensa que luchan para proteger la vida de los más vulnerables.

Ni Abinader ni Gonzalo van a salvar el sistema neoliberal de su caída por el mal manejo del Coronavirus. La privatización de la salud es un fracaso y el camino es cambiar ese modelo comercial por un modelo más humano y más solidario.

