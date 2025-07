Las compras y contrataciones públicas

EL AUTOR es abogado y político. Reside en Santo Domingo.

Las Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, podría representar un gran progreso para la República Dominicana si se limitara y controlara el estilo alegre de recibir comisiones de los más de 17 Ministerios y 23 Direcciones Generales, no obstante existir la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas.

El Ministro o Director General, no debe adquirir bienes y servicios que escapen al objetivo primario que le otorga la ley que crea ese Ministerio o Dirección General, porque constituye un perjuicio para los ciudadanos que acuden diariamente a solicitar servicios burocráticos que cada vez se hacen más dificultosos obtenerlos.

Se consumen mensualmente altas sumas del Presupuesto en compra de toneles y cintas para computadoras, maquinillas y servicios de internet y celulares. No obstante en las oficinas públicas no devuelven correos ni llamadas.

Los procesos de compra y contrataciones deben estar coordinados con el Ministerio de Hacienda y coordinados por la Dirección de Compras y Contrataciones para que sean llevados a cabo mediante estudios previos para garantizar compras mas estratégicas, y un verdadero criterio de valor por dinero y estabilidad a menor costo, servicios complejos y altamente especializados en los contratos.

Los criterios de dichas licitaciones son preparados por la institución pública interesada en realizar la contratación, y dichas bases son revisadas por la Dirección General de Compras y Contrataciones, la cual, en sentido general, las revisa sutilmente por no tener fuerza para decidir sobre la viabilidad o no del proyecto para validar los aspectos de procedimiento, y no de fondo, en razón de su subordinación al Ministro en cuestión.

Por ese motivo vemos en las calles tantos tapones en la mañana y la tarde de cualquier día, porque los vehículos alquilados de los Ministerios y los Direcciones Generales que se les asignan a los Directores de Departamentos para sus esposas e hijos, queridas, taponan el tránsito, con gasolinas y choferes contratados por los Ministros, creando la sensación de una gran actividad económica y social en las ciudades, con gasoil, gasolina y choferes pagos por el Estado Dominicano.

También observamos las contrataciones y compras de material gastable botados en basureros, para poder comprarlos mensualmente. Compra de comida y flores, frutas secas, lujos , joyas , bebidas, vinos caros y despilfarros con dineros de los bonos soberanos que tendrá que pagar el pueblo, mas tarde que mas temprano.

El director general de Compras y Contrataciones Públicas señaló que compras y contrataciones representa el 32 % del presupuesto general de la Nación. Y en realidad eso afectara grandemente la estabilidad económica de la República Dominicana.

jpm-am

Compártelo en tus redes:

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.