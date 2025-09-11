Las enfermedades de la retina: un llamado a la prevención

La retina, tejido sensible a la luz ubicado en la parte posterior del ojo, desempeña un papel fundamental en la visión. Alteraciones en su estructura o funcionamiento pueden provocar pérdida visual irreversible si no se detectan y tratan a tiempo.

Mayelinne García, especialista en Retina y Vítreo del Instituto Espaillat Cabral, advierte que las enfermedades de la retina son una de las principales causas de ceguera en el mundo y afectan a millones de personas cada año.

“Muchas de estas patologías avanzan de manera silenciosa, sin dolor ni síntomas en las fases iniciales. Por eso es vital realizar chequeos oftalmológicos regulares, especialmente en personas con factores de riesgo”, señaló.

Entre las enfermedades más frecuentes de la retina se encuentran:

Retinopatía diabética: consecuencia de la diabetes mal controlada, que daña los vasos sanguíneos de la retina. Puede manifestarse con visión borrosa, manchas oscuras en el campo visual o dificultad para ver de noche.

consecuencia de la diabetes mal controlada, que daña los vasos sanguíneos de la retina. Puede manifestarse con visión borrosa, manchas oscuras en el campo visual o dificultad para ver de noche. Degeneración macular asociada a la edad (DMAE): afecta la visión central y es una de las principales causas de ceguera en mayores de 60 años. Los pacientes suelen notar dificultad para leer, distorsión de las líneas rectas y una mancha oscura en el centro de la visión.

afecta la visión central y es una de las principales causas de ceguera en mayores de 60 años. Los pacientes suelen notar dificultad para leer, distorsión de las líneas rectas y una mancha oscura en el centro de la visión. Desprendimiento de retina: ocurre cuando la retina se separa de la capa subyacente, constituyendo una urgencia oftalmológica. Sus síntomas incluyen destellos de luz, aparición repentina de muchas “moscas volantes” y una sombra oscura que avanza en el campo visual.

ocurre cuando la retina se separa de la capa subyacente, constituyendo una urgencia oftalmológica. Sus síntomas incluyen destellos de luz, aparición repentina de muchas “moscas volantes” y una sombra oscura que avanza en el campo visual. Retinosis pigmentaria: enfermedad hereditaria que provoca la pérdida progresiva de la visión periférica y nocturna. Generalmente comienza con dificultad para ver en la oscuridad y reducción del campo visual lateral.

García recordó que mantener hábitos saludables, controlar enfermedades como la diabetes e hipertensión y conocer el historial familiar son medidas esenciales de prevención. “La detección temprana, a través de evaluaciones oftalmológicas completas, puede marcar la diferencia entre conservar o perder la visión”, enfatizó.

El Instituto Espaillat Cabral, acreditado por la ACHC de los Estados Unidos, reafirma su compromiso con la salud visual de la población, ofreciendo diagnósticos precisos y tratamientos avanzados para enfermedades de la retina.

of-am