Las disidencias en la Cámara de Cuentas

El asunto puede ser surrealista si partimos de la premisa de que el País se abocaba a un “Cambio”, que había y hay necesidad de un “Verdadero Cambio” y que para eso se cambió de Gobierno.

Las promesas han resultado en utopías.

A lo “Inconcluso” no se le puede llamar “Cambio”; las “Medias Verdades” no son “Verdades Verdaderas”, y dañan más que las mismas mentiras y falsedades, pues del mentiroso té sabes defender, del diestro en las medias verdades es más difícil.

Las disidencias en la Cámara de Cuentas de RD evidencias que por esos lares el “Cambio” ha sido cosmético, no ético, lo insuficiente no llena la plenitud deseada, por lo que allí no se han realizados serios cambios en el Sistema.

Y gracias a esas “Disidencias” podemos concluir que el “Sistema” de Gobierno Político, de Justicia y Administrativo siempre ha de seguir igual, independientemente del Partido de turno.

Sin embargo, mantener el Sistema “tal cual tá” a más de las promesas de Cambio del PRM y todas las que puedan hacer Leonel Fernández, Abel Martinez; siempre ha de sacrificarse a alguien para simular y disimular y mantener las esperanzas sobre los mentirosos que la profieren. Método hasta ahora eficaz para engañar al pueblo

Esta vez los sacrificados ha sido Jean Alain, Peralta, Donald Guerreo y otros de menor cuantía; en tiempos de Leonel se sacrificaron algunos que luego volvieron al tren administrativo y robaron más de lo que habían robado antes.

Al PRM le tocará sacrificar los suyos.

Ojo! So sacrificios temporales, mínimos; a lo mejor bajo tratos oscuros de garantías de impunidad; pocos significativos que tampoco son proporcionales a sus delitos.

El Sistema debe permanecer intacto y los informes de las “Disidencias” de los Magistrados Janel Andres Ramírez Sánchez y Mario Arturo Fernández Burgos así lo demuestran.

En la Cámara de Cuentas no se han podido cambiar las estructuras que impiden que esa Institución trabaje seria y eficazmente.

El Presidente de la CCRD está atado de pies y manos , al igual que el Magistrado Mario Arturo Fernández, sin embargo, no lo pueden silenciar.

Al parecer no se dejan silenciar, tampoco se dejan intimidar, ni por los de adentro y por los de fuera.

Y truenan. Voz en cuello truenan como honorables. Solitarios pero truenan.

La verdad en ellos no es vencida por un pleno objetable que responden más a un partido que a la Moral, que a la Etica y a los mandatos y funciones dados por la Constitución de la República.

Y sus disidencias muestran la realidad; el Gobierno del Cambio no quiere que Cambie la CCRD, tampoco el Sistema de Administración de Justicia.

El Congreso dominado por la mayoría del Cambio, tampoco desea esos cambios.

Han debido designar nuevos Magistrados en la CCRD y no lo han hecho, ni promovido, ni siquiera insinuado, ni un amague han hecho para cambiar los escollos que impiden un desenvolvimiento sano y correcto de esa Institución.

Cómo es posible que solo un 3% de las auditorías planificadas se hayan realizado en este Gobierno del Cambio.

Más aún, las llamadas auditorías no son más que informaciones presentadas como análisis, y si mal no leí, son los mismos análisis que se hacen las instituciones que debieron ser auditadas, por la CCRD, y esta los reporta como suyos.

Porqué suceden estas cosas? que el Gobierno del Cambio no le haya permitido a la CCRD que audite sus ejecuciones presupuestarias. Tampoco las del gobierno anterior, pues al parecer y según las denuncias, la misma composición de la CCRD está dominada por partidarios del PLD.

Ante estas cosas solo tengo palabras de aliento para esos dos Magistrados… no cedan, no renuncien. Sigan desnudando la corrupción. Callar los hace cobardes y cómplices.

La democracia es buena como sistema de gobierno pero la han arrastrado de forma intencional al descrédito. Y en la CCRD predomina la mayoría para la toma de decisiones, pero la mayoría es mala, de principios y valores parciales, no honestos ni decorosos. Y los gobiernos se benefician de ese desorden.

Hasta donde he podido investigar, la CCRD tiene todos los recursos y la estructura para detectar y bloquear todo intento de adulterar o violar la función pública, y generar un régimen de consecuencias eficaz y oportuno. Pero está bloqueados por el mal..

Y de ese desorden “legal” ajeno a la verdad y a la pulcritud y buenas prácticas al parecer también ha seducido para mal Gobierno del PRM.

No es surrealismo es la realidad. Aunque usted no lo crea.

Busque los documentos que sustentan las “Disidencias” de los Magistrados antes mencionados y conocerá sus detalles.

jpm-am

