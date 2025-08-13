Las autoridades dominicanas se incautan 846 paquetes de droga

Parte de la drog incautada.

SANTO DOMINGO.- Las autoridades informaron que incautaron un cargamento de 846 paquetes, presumiblemente cocaína y marihuana, durante un operativo desarrollado en la provincia La Altagracia.

Fue una acción conjunta de la Policía, la Dirección Nacional de Cotrol de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público.

Un comunicado de la DNCD explica que las acciones operativas ejecutaron un allanamiento en una residencia ubicada en la calle El Proyecto, sector El Limón, Distrito Municipal de Bayahibe. Se confiscaron 824 paquetes presumiblemente cocaína, una funda con la misma sustancia a granel y 22 pacas de un vegetal que aparenta ser marihuana.

De acuerdo con los informes, la vivienda funcionaba como centro de acopio de importantes cargamentos pertenecientes a redes criminales que operan en la región Este del país, cuyo modus operandi consiste en transportar drogas en lanchas rápidas hacia Puerto Rico.

En la operación fueron arrestados los dominicanos Cornelio Féliz y Víctor Melo Santana, este último extraditado en 2012 a Puerto Rico por conspirar para introducir y distribuir cocaína en territorio estadounidense.

Los detenidos fueron entregados al Ministerio Público de La Altagracia para su sometimiento a la justicia, por violación a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.

Los 846 paquetes incautados fueron enviados, bajo cadena de custodia, al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para determinar el tipo y peso exacto del alijo.

