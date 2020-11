Las audiencias virtuales y el Principio de Legalidad

No son pocos los abogados que afirman que las audiencias virtuales pueden que estén violando sustancialmente principios y garantías de los procesos penales, como el principio de inmediación, por solo citar uno, que es de por sí, el que permite una adecuada valoración probatoria, la cual es posible con el contacto necesario que debe haber entre el juez, las partes y la misma causa, es decir, los testigos, los documentos, las mismas alegaciones que exponen las partes, cuya finalidad es que el juez o tribunal pueda objetivamente resolver con un mayor conocimiento lo relativo a los hechos y las pruebas.

Sin embargo, la Pandemia nos ha llevado a la declaración de uno de los estados de excepción, es decir, al estado de emergencia, lo cual supone el reconocimiento de que el Estado se encuentra en una situación de anormalidad, aún así, ciertos derechos y garantías no se suspenden, y el derecho a la jurisdicción (a la justicia) es uno de ellos, que es lo mismo que decir, según el Tribunal Constitucional de Colombia, al derecho a una tutela judicial efectiva.

Rómulo Gallegos decía: ¨Cuando las circunstancias no se acogen a uno, es uno que debe acogerse a ellas¨. Es claro que si acudimos al derecho a la justicia y a la garantía de la tutela judicial efectiva, los tribunales y juzgados no son la excepción.

En la República Bolivariana de Venezuela, una sentencia de la Sala Constitucional del 30 de junio de 2000 ((No. 656), es decir, hace ya unos 20 años, ya había previsto la necesidad de adaptar el ordenamiento jurídico a las nuevas realidades sociales como consecuencia de la cláusula del Estado social de derecho y de justicia prevista en el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

