La sequía legislativa en Monseñor Nouel

Con la declaración y aprobación de Monseñor Nouel como provincia, mediante la Ley número 27 del primero de octubre del 1983, se esperaban cambios significativos a través de anteproyectos de leyes que pudieran otorgar un buen posicionamiento y se convirtieran en la marca del desarrollo a mediano, corto y largo plazo, sin embargo, esto no ha sido posible debido a las luchas por intereses mezquinos y la falta de trabajo en equipo de los senadores y diputados que han desfilado por el congreso.

Desde que se creó la provincia, hasta la fecha, han sido escasos los proyectos y anteproyectos de leyes sometidos, aprobados y promulgados, tendente a mejorar el desenvolvimiento continuo de sus pobladores, provocando en esencia una especie de «Sequía Legislativa», por parte de los congresistas, quienes sólo usan y han usado el protocolo del cabildeo en cosas que no tienen en el más mínimo valor, mucho menos están relacionadas con las Leyes que deben regir los destinos del país.

El doctor Enriquillo Reyes Ramírez, es el único legislador digno de reconocimiento en el senado dominicano, con el cual Monseñor Nouel se vio dignamente representado porque supo muy bien para que lo eligieron los nouelenses y el papel que debía desempeñar en un puesto tan importante como el de senador representativo del país y de la provincia, mediante un manejo terminado de las Leyes dominicanas. Después del doctor Reyes Ramírez, los demás han sido simples senadores y diputados, no así legisladores, porque legislador es el que legisla y logra la aprobación de proyectos.

Para no caer en la sinrazón de aquellos políticos mediáticos que acusan sin tener conocimientos de causa, aquí les dejo el calendario legislativo de los senadores y diputados que desde 1983 han pasado por sendas cámaras y durante los últimos 38 años no tienen nada que ofrecer a la provincia, sino sangre, sudor y súplica, porque su papel de senador o diputado no es el más digno que podamos decir.