La realidad opositora (OPINION)

EL AUTOR es educador. Reside en Villa Vásquez.

Muchos países podrían parecerse a Republica Dominicana, pero este país no se parece a ninguno políticamente.

Esto impide que se importen fenómenos políticos que ocurren en otros lugares. Sin embargo, hay cosas que son muy evidentes en el panorama político nacional como es el caso de la fragmentación opositora.

El PLD y la Fuerza del Pueblo continúan en una lucha sin razón ni sentido, donde uno ve al otro como enemigo. Esa visión fratricida solo conduce a un camino: la derrota electoral.

Tanto Danilo como Leonel se ven como enemigos, más que políticos personales. Danilo está más que dispuesto a pactar con el PRM contar de que Leonel no vuelva al poder. Eso no sería novedad pues ya en el 2020 Leonel pactó con el PRM, para que este pudiera llegar al poder.

Nótese que lo expuesto no hace referencia en ningún momento a: si la situación económica del país es buena o mala, si el gobierno es bueno o malo, etc…

El punto de partida de este análisis es simple: una oposición divida no vence a un gobierno, sea este bueno o malo.

El mercado persa electoral el día de las elecciones no mira buenos o malos gobiernos sino a quien tiene mayor de capacidad de introducir votos en las urnas y defenderlos a la hora del conteo.

Una victoria política depende de muchos elementos que se deben conjugar al mismo tiempo, los cuales deben ser colocados cuidadosamente en el rompecabezas electoral, cosa que no ha hecho la oposición y que no se hace por si sola.

jpm-am