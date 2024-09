La realidad de Jesucristo hoy

EL AUTOR es ministro cristiano. Reside en La Vega.

La religión cristiana está pasando por un momento muy crítico, que debe dejar avergonzado a su precursor Jesucristo. Sin duda que, la división que se ha hecho en nombre de la fe cristiana, constituye un gran revés para dicha fe. Los creyentes en él, no hemos sabido conducirnos como un cuerpo que dignifique nuestra fe y dé gloria a nuestro Señor. Parecería como que vamos hacía atrás y no hacía adelante. Es tiempo de reflexionar en el Camino verdadero.

De ahí que, sin duda alguna, que el ateísmo pudiera estar más fuerte, pero éste se ha revestido de un secularismo filosófico, que no lo deja avanzar, o simplemente que ha tomado un camino diferente, tratando de ocultarse detrás de esas filosofías y huecas sutilezas que gobiernan al mundo. El ateísmo es la negación de Dios, en cualesquiera de sus facetas. Sin embargo, negar a Dios es totalmente incómodo e imposible.

El comportamiento del ateísmo con la no confrontación con el cristianismo, ha ayudado a la fe en Cristo. No obstante, en los momentos históricos en que ambos han chocado, el cristianismo a salido venciendo. De importancia es que el cristianismo, como la expresión de Cristo, no hace alianza con filosofías, paganismo u otras creencias. Como dijo Pedro: «Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos» Hc. 4:12

Jesucristo, como manifestación de Dios hecho carne, ha tomado ribetes importantes, no sólo en el campo teológico, sino que en el mundo secular ha sido considerado como un ente histórico, dándole por tanto, un momento histórico incuestionable e indubitable. Jesús, reconocido por la historia de su país Israel, como por el Imperio Romano, son pruebas de su existencia, como también de su obra redentora.

Durante la Edad Media, se consideró como una era del oscurantismo, por el dominio de la religión cristiana, en el mundo occidental. Esa realidad, es una evidencia de que la fe en Jesucristo, ha transitado con el hombre, desde antes de esos tiempos; es evidente, que los siglos subsiguientes, también han sido de dominio del cristianismo. A pesar de que hoy tiene que enfrentarse a grandes enemigos, pero éste se mantiene indoblegable.

Dos de las tres potencias más fuertes son sostenidos por la religión como base moral y de fe. Esto fundamentado en la Iglesia ortodoxa y la católica, pero a las vez cientos de iglesias que propagan a Jesucristo entre ellos, y son consideradas como las iglesias cristianas. Son realidades innegables, que vivimos como la manifestación de Jesucristo en las culturas y en las iglesias. La realidad de Cristo, es que ha sido un gran Salvador y vencedor.

En nuestro continente Americano, desde extremo a extremo, Jesucristo es glorificado por millones de personas. Probablemente muchas de esas personas no sean militantes o comprometidos con la fe en Cristo, pero reconocen la existencia de Cristo y la importancia de sus enseñanzas. Pero, a la vez, es ovacionado por millones de militantes cristianos, comprometidos aun con sus vidas.

En RD

La República Dominicana, cuyo nombre viene por «los dominicos,» una corriente religiosa del catolicismo, es uno de los países de más fe de América. En el escudo de nuestra bandera tricolor, tiene dos evidencias cristianas: La Biblia abierta en Juan 8:32, que dice: «y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Y la otra, en su lema «Dios, Patria, Libertad».

Nuestra historia religiosa es riquísima, desde la llegada de los primeros religiosos en 1493, como la realidad oculta de las devastaciones del Gobernador Ozorio, de 1605, 1606, ésta se hizo más por asunto religioso, que por otro asunto. De ahí que, fueron quemadas trescientas biblias, de las llamadas protestantes.

Esto evidencia que varias iglesias han estado presentes desde antes del siglo XVI. Jesucristo ha sido alabado de manera correcta e incorrecta, pero ha estado presente en nuestras gentes. El es una realidad, entre nosotros.

