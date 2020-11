La pandemia, el turismo y la economía dominicana

Prácticamente ha transcurrido un año desde que hizo su aparición en la provincia de Wang de la China el virus SARS-COV-2 causante de la enfermedad denominada Covi-19 y que ha causado más de un millón de muertes en el mundo entero.

Todos pensábamos que para esta fecha el virus estaría bajo control en el mundo desarrollado y que la tecnología produciría varias vacunas en tiempo récord, pero la realidad es diferente ya que precisamente es el mundo desarrollado donde ahora mismo se batalla con la segundo ola de contagios que incluso ha superado a la primera , aunque con menos muertos.

Qué se ha logrado durante este fatídico año en la lucha contra la Covid-19?

Podemos decir que aunque no se tenga ninguna vacuna en fase 4, existen varias en fase 3 que prometen estar disponibles para comienzo del próximo año 2021; además de que existen algunos medicamentos como el Remdesivir y los anticuerpos monoclonales que han mostrado efectividad en el combate de la enfermedad, aunque no esté comprobada su efectividad para reducir la mortalidad provocada por la Covid-19

La última de las compañías en anunciar sus buenos resultados contra la Covid-19 es la farmacéutica MODERNA que dice tener una vacuna con una efectividad del 95% en la prevención de la mortal enfermedad.

Hasta ahora esta vacuna es la más efectiva y la más eficaz en la prevención de la Covid-19, pero aun así deja un remanente de 5% de personas que teniendo la vacuna corren el riesgo de contagiarse y posiblemente morir a causa de la misma.

Hay algo halagüeño en los resultados de la vacuna de MODERNA y es que las personas que teniendo la vacuna y que se contagiaron con el virus sólo alcanzaron a desarrollar la enfermedad en el nivel leve y no se registró ninguna muerte entre ellos.

A pesar de esto todo parece indicar que el combate a la Covid-19 vendrá en una paquete que habría que estar dispuesto y apto para aplicárselo si es que se quiere evitar ser víctima de la misma, porque tratándose de que esta enfermedad es mortal nadie quiere correrse el chance de morirse aun después de vacunado.

En el fondo el problema de la Covid-19 no es el contagio ni la severidad sino la mortalidad, porque aunque esta última sea relativamente baja, nadie quiere apostar a la ruleta rusa con su vida, especialmente los ciudadanos del mundo desarrollado.

No caben dudas de que con una vacuna efectiva en un 95% en un escenario donde la tasa de contagio sea mínima se puede llevar una vida más o menos normal, pero aún en ese escenario habría que seguir usando mascarilla y guardando distanciamiento.

El gran problema de la industria turística y la del entretenimiento es hasta qué punto se podrán recuperar en un escenario en que el riesgo de contagiarse no esté 100% eliminado o prevenido.

El siguiente problema es que en la República Dominicana la economía no podrá lograr su recuperación total hasta tanto no estén llegando entre 300 y 400 mil turistas al mes, ya que el componente del turismo en la economía es muy significativo, y no será nada fácil lograr esas cifras en un escenario en que el no contagio no esté garantizado en un 100%.

Entonces podríamos decir que desde el punto de vista sanitario la masificación de una o de varias vacunas con efectividad de un 80% en adelante va a reducir grandemente el contagio y la presencia de la Covid-19, así como su efecto en los sistemas de salud de los diferentes países del mundo, pero la industria del entretenimiento y el turismo seguirán siendo afectados por el remanente patológico a menos que se desarrollen formas complementarias que garanticen el no contagio o en su defecto la no severidad y la no mortalidad a causa de esta enfermedad.

