La OTAN en ceguera total y rumbo a la Guerra (OPINION)

1 – Henry Kissinger, mediante un artículo titulado “Cómo terminar la crisis de Ucrania” (How the Ukraine Crisis Ends), que se publicó en el Washington Post el 6 de marzo de 2014, se opuso con argumentos racionales al ingreso de Ucrania a la OTAN. En uno de sus párrafos esa oposición la expone con los conceptos siguientes:

“Putin es un estratega serio sobre las premisas de la historia rusa”.

“Occidente debe entender que para Rusia, Ucrania nunca puede ser solo un país extranjero”.

“Una política sabia de Estados Unidos hacia Ucrania buscaría una manera de que las dos partes del país cooperen entre sí. Debemos buscar la reconciliación, no la dominación de una facción”.

2 – De nuevo, en mayo de 2022 durante su discurso en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza), Kissinger destacó la importancia de que Moscú y Kiev volvieran a la mesa de negociaciones en los siguientes dos meses para evitar que la crisis se agravara aún más. Para conseguirlo, Kissinger advirtió que Ucrania tendrá que ceder parte de sus territorios a Rusia.

3 – Después y por tercera vez, en fecha 14 de agosto de 2022, este mismo Henry Kissinger al ver el escalamiento peligroso que ha tomado la guerra en Ucrania, declaró: EEUU está al borde de una guerra con Rusia y China por razones de las que Washington es coautor. En estas declaraciones Kissinger volvió a insistir en que Estados Unidos debería buscar un “equilibrio” con Rusia y Ucrania, y que Occidente debería haberse tomado en serio las preocupaciones de seguridad del Kremlin, y tachó de “error” que la OTAN le indicara a Ucrania que eventualmente podría unirse a la alianza.

4 – Ahora, y por cuarta vez, Kissinger, terminando el mes de septiembre de este año 2022, reafirma su oposición al ingreso de Ucrania a la OTAN, argumentando que aceptar a Ucrania en la OTAN no sería una decisión «muy sabia para nadie». Esta declaración la hace Kissinger tan pronto Volodímir Zelenski, anunció que su país solicitó el ingreso rápido a la Alianza Atlántica.

En esta ocasión, Kissinger, también advirtió, que un eventual ingreso de Ucrania a la OTAN podría acelerar las tensiones hacia un conflicto nuclear que cambiaría para siempre el orden mundial. A esta guerra, además de Henry Kissinger se han opuesto muchos congresistas y la mayoría de los intelectuales estadounidenses, de Europa y del resto del mundo.

La guerra en Ucrania escala rumbo a la Tercera Guerra Mundial.

5 – En fecha 13 del presente mes de octubre, la Unión Europea, la OTAN, los Estados Unidos y la ONU, han tomado dos decisiones que indudablemente nos conducirán a una “Tercera Guerra Mundial”, tal como ha vaticinado Henry Kissinger. Estas dos decisiones son las siguientes: Si Rusia usa armas nucleares contra Ucrania, el ejército ruso será liquidado. Por otra parte, la ONU ordena a Rusia, que detenga las anexiones de las 4 zonas de Ucrania.

Estas noticias aparecen en los diarios expuestas de la manera siguiente: El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha avisado este jueves, que la UE, la OTAN y Estados Unidos responderán a Rusia en caso de que Moscú decida llevar a cabo un ataque nuclear contra Ucrania, afirmando que el Ejército ruso sería aniquilado.

ONU ordena a Rusia que detenga anexiones de 4 zonas de Ucrania

6 – La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el miércoles una resolución que condena el “intento de anexión ilegal” por parte de Rusia de cuatro regiones ucranianas -Jersón, Zaporiyia, Donetsk y Lugansk- y exige que Moscú dé marcha atrás de inmediato a sus acciones.

Este mandato de la ONU no ha de tomarse en serio, puesto que esta institución le ha ordenado como 20 veces a Estados Unidos que ponga fin al bloqueo de Cuba, y como sabemos, este poderoso imperio no le ha hecho caso a este pedido; no obstante, esta resolución del ONU viene a más encender este conflicto.

7 – Esta guerra por las razones que planteó Henry Kissinger y otros tan conocedores de la geopolítica como él, nunca debió de darse. Evitarla era algo muy sencillo. Hubiese bastado con que Ucrania desistiera de su ingreso a la OTAN, para permanecer neutral. Pero al tomar partido con Occidente, para que en su suelo se colocaran misiles nucleares que en dos minutos explotaran en territorio ruso es algo que un gobernante responsable como Putin no podía permitir, porque con ello, la Federación Rusa sería destruida.

8 – La decisión de Putin es fácilmente comprensible, si traemos a colación las razones por las cuales el presidente Robert Kennedy exigió a Rusia quitar su base nuclear de Cuba en el año 1962. Tampoco hay que olvidar las masacres y abusos del gobierno de Kiev contra la población prorrusa en el Donbass, a la que Rusia se ha visto obligada a proteger. Tampoco ha de omitirse, que Putin, siendo un gobernante responsable, no puede pasar por alto, que las intenciones de Occidente es destruir la Federación Rusa para apropiarse de sus inmensas reservas de petróleo y gas.

9 – Señores, hasta ahora no logro entender, el por qué los líderes europeos y Volodímir Zelenski se involucraron en una guerra planificada por las élites anglosajonas, a sabiendas de los motivos y consecuencias de la misma, ya que ellos conocían ambas cosas, porque las habían leído en el informe de la Rand Corporation.

10 – Viendo el punto macabro a que ha llegado este conflicto, confieso, que aún no entiendo las razones por las cuales los europeos y Zelenski se hayan involucrado en esta guerra, al reflexionar, que yo (Miguel Espaillat Grullón), un hombre que no ha estudiado en Harvard ni en la Sorbona de París, ni en la Oxford, Cambridge, Bolonia o Salamanca, yo, al igual que Henry Kissinger y otros grandes conocedores de la geopolítica, si sabía de los motivos y consecuencias de esta guerra. No obstante, al oír el discurso que pronunció Emmanuel Macron ante la asamblea # 77 de la ONU, me di cuenta que el tipo es tan bruto como Gonzalo Castillo, a menos que él piense, que todos somos estúpidos para creerle la cantidad de mentiras, sandeces y distorsiones históricas con que ensambló su perorata.

11 – Confirman mi conocimiento de las razones y consecuencias de esta guerra, remitiendo a mis lectores al artículo que publiqué el 14 de enero del presente año 2022 (aproximadamente ocho meses atrás), con el título: “La guerra entre Rusia, Ucrania y la OTAN, ¿a quién beneficia?”. En aquella entrega vaticinamos como este conflicto afectaría negativamente a Europa y al resto del mundo. También hablamos sobre las ganancias fabulosas que obtendría el Complejo Militar Industrial y del peligro que ella engendra tendente a provocar una Tercera Guerra Termonuclear.

12 – En aquel artículo, en el párrafo 14 expresé lo siguiente: Los Estados Unidos de Norteamérica es un imperio que poco a poco ha ido perdiendo su poder, a tal punto, que ya teme por su caída. Los imperios en esta condición, en sus estertores de muerte suelen acudir a la guerra como último recurso para evitar el colapso. Las tierras del imperio norteamericano, están a cinco mil millas de distancia de Europa. Por esta separación, sus élites gobernantes piensan que una guerra entre la Unión Europea, el Reino Unido e Ucrania contra Rusia, no afectaría su territorio continental, que por el contrario, los favorecería de la misma forma que los favoreció comercialmente la Segunda Guerra Mundial, pues mientras los europeos se destruían mutuamente, los Estados Unidos progresaba y se hacían un imperio poderoso a expensas de vender su producción a una Europa asolada e improductiva.

En otra entrega presento un artículo que explica que es la Rand Corporation y su planificación de esta guerra.

13 – Ante todas las evidencias existentes de los motivos de esta guerra y de quienes las impulsan, uno se pregunta, ¿! por Dios, ellos no sabían las consecuencias de la misma!? ¿cómo fue que estos líderes cayeron en el gancho de esta guerra, cuando evitarla era tan fácil? ¿Dónde está la inteligencia y el amor por sus pueblos de estos líderes? Si Zelenski hubiese amado a su pueblo y a su patria, jamás los hubiese expuesto a semejante destrucción. Para mi Zelenski es un loco irresponsable (otro Hitler), y un títere de intereses ajenos a su patria.

Noticia más reciente sobre la guerra en Ucrania

14 – Rusia amenaza con tercera guerra mundial si Ucrania ingresa a OTAN

Por lo visto, la ceguera de los “lideres occidentales”, es total. Lo penoso es que no rectifican. Tristemente, de las tinieblas seguir sobre estas cabezas, la anunciada “Tercera Guerra Mundial”, será un hecho. Desde niño he oído de esta conflagración Apocalíptica, y que las profecías de Nostradamus vaticinan, que los anglosajones pierden esta guerra.

El que tenga oídos, que oiga…

