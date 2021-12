La Iglesia de Jesucristo celebra concierto «Ilumina el Mundo»

SANTO DOMINGO.-. Con diversas presentaciones de villancicos, videos sobre el nacimiento de Jesús y mensajes centrados en el amor al prójimo, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en la República Dominicana realizó el concierto de Navidad “Ilumina el Mundo con Amor”, como parte de la campaña global que lleva el mismo nombre, con el objeto de invitar a las personas a transformar la época navideña en una temporada de servicio.

El evento, que estuvo marcado por las melodías alusivas a la época y contó con la participación del Coro Nacional de Niños Dominicanos y Schola Cantorum Dominicana, se desarrolló en el salón de eventos de Galería 360, acompañado de la orqueta Camareta Armónica, bajo la dirección del maestro Ángel Herdz.

La celebración anual inició con una invocación ofrecida por Annety Burgos, seguida del mensaje introductorio a cargo del élder Julio Lee Pazos, miembro de los Setenta del Área del Caribe, quien exhortó a enarbolar la luz de Cristo, sus principios, expiación y a buscar el verdadero Espíritu de la Navidad.

El élder Lee describió el significado del amor puro de Cristo, tras señalar que la Navidad es una “época que nos cambia la forma de sentir y ver, es una época de perdón, esperanza y del inicio de algo mejor”, dónde el “Mundo Cristiano” recuerda y celebra el nacimiento del Niño de Belén (Jesucristo).

En presencia de distintas autoridades gubernamentales, personalidades de medios de comunicación, líderes religiosos y miembros de la Iglesia de Jesucristo que asistieron al evento, el élder Lee afirmó que el regalo más grande que la humanidad puede recibir en estas festividades navideñas es la expiación de Cristo. Enseñó a las personas que esta época es para mostrar gratitud y amor hacia el Príncipe de Paz, y gozar del verdadero espíritu navideño.

Durante el concierto, cuyo escenario resplandecía con adornos navideños, reflexiones sobre el nacimiento del Niño Jesús y un repertorio de canciones de la época armonizaron el evento, interpretando las melodías de ¡Ha Nacido, Aleluya!, Quiero una Noche en Paz (I Need a Silent Night), ¡Douce Nuit! Sainte Nuit (Noche de Luz), entre otras.

Los integrantes del Coro Nacional de Niños Dominicanos alegraron el escenario con canciones como: Spiritual Quolibet (Negro Spiritual), Duérmete mi Niño, Cantar y Amar, Angels We Heard On High, Carols of The Bells y Navidad. Asimismo, Schola Cantorum Dominicana interpretó temas como: Non Nobis Domine, Glory to God, Cantante Domino.

El evento musical, transmitido por las plataformas digitales de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en el Área del Caribe, llenó de alegría y del amor puro de Cristo a centenares de feligreses y otras personas que disfrutaron de la actividad.

Además, la escencia de la canción Ilumina El Mundo con Amor, escrita y compuesta por los destacados músicos Rodrigo Cañar y Nathalia Báez, tema central del evento que penetró el corazón de las personas, dejó un mensaje de cómo se puede ayudar a los demás e iluminar sus vidas con amor.

