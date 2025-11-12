La DIDA dice ofrece más un millón de asistencias en un año

Elías Báez

SANTO DOMINGO.– La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) ofreció más de 1 millón 243 mil asistencias en casos de salud, pensiones y riesgos laborales en el primer año de gestión de Elías Báez como director general.

Durante este período la institución detectó 1,855 cobros indebidos en casos de salud, evitando pagos por más de 56.7 millones de pesos para los usuarios.

Asimismo, identificó más de 419 millones de pesos de afiliados fallecidos que se encuentran en cuentas de Administradoras de Fondos de Pensiones, pertenecientes a más de 10,000 familias dominicanas, según un comunicado de prensa difundido por la institución.

La DIDA informó que una de las principales iniciativas fue el lanzamiento del programa ‘DIDA 24 Horas Contigo’, que ofrece servicios telefónicos y en redes día y noche todos los días de la semana acompañando a los usuarios hasta la solución final de sus casos.

Además inició el Programa “Ruta DIDA” a través del cual se llevan los 14 servicios a comunidades vulnerables del país y lanzó una nueva asistente virtual llamada Diana para optimizar la atención ciudadana con inteligencia artificial, reduciendo los tiempos de espera y mejorando la eficiencia operativa.

La actual administración también realizó más de 680 actividades educativas y se firmaron cuatro acuerdos interinstitucionales para fortalecer la investigación y educación ciudadana en seguridad social y se reactivó el programa radial “La DIDA te Informa”.

También se monitoreó la calidad en el servicio de 564 prestadores de salud, se aplicaron 5,453 encuestas de satisfacción, se ejecutaron decenas de asesorías legales individuales y colectivas; se conformaron la Asociación de Servidores Públicos y el Comité de Ética Institucional.

La DIDA indicó que modernizó y remozó la sede central, varias oficinas provinciales, abrió un nuevo punto GOB en San Cristóbal y adquirió 18 vehículos para asistencia ciudadana a nivel nacional.

Además, avanzó en la digitalización, modernización del portal institucional, de transparencia, reforzamiento en materia de ciberseguridad y mantiene altas puntuaciones en indicadores institucionales como la NOBACI, transparencia y otros.

