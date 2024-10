La danza de los zánganos en el PRM (OPINION)

El autor es periodista. Reside en Santo Domingo.

Existe una enorme diferencia entre el zángano, (hombre o mujer), y el sándalo, (árbol) uno, es humano, aunque irracional y desproporcional, y el otro habita y pertenece a la flora más exquisita y sanadora. El zángano es capaz de herirse a muerte con su propia hacha o cerrarse el camino al éxito, a su ventura inconmensurable, mientras que el sándalo arropado por su nobleza de raíz, perfuma el hacha que lo hiere y su aroma es casi celestial, curativo.

Pongo en perspectiva estas disquisiciones, para alertar algunos zánganos dirigentes del entorno político del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que, con derecho o no aspirar a la Presidencia de la República para las elecciones del 2028, andan apresurados, como locos promoviéndose para una eventualidad incierta y lejana, descuidando sus responsabilidades públicas y, lo peor, hiriendo a muerte el árbol gubernamental que representa el líder de ese partido, el presidente Luis Abinader.

Resulta que algunos zánganos del PRM, han iniciado una campaña absurda, descabellada por la candidatura presidencial del torneo comicial del 28, ignorando que esta segunda gestión de gobierno apenas comienza, a poco más de 2 meses, y que el trabajo por delante es arduo, no sólo de Abinader, sino del conjunto, en armonía y estrechando vocación de buen servicio, decoro, honestidad y eficiencia al cuadrado. Creo que los que deambulan por senderos de desesperación se apartan, ipso facto, de la cordura, la sensatez y el sano compromiso partidario y de nación de impulsar y contribuir al éxito de esta gestión de gobierno.

Exclusión

Sin embargo debo hacer justicia, apartar y excluir de este conglomerado de zánganos políticos a los amigos, pero más que ello, efectivos funcionarios públicos y políticos probados, los doctores Eduardo Sanz Lovaton (Yayo) y Guido Gómez Mazara. Ellos dos entienden la dialéctica de la ciencia política y la dinámica y consecuencias positivas o negativas de la función pública. Estos dos saben perfectamente que andar como locos haciendo proselitismo por una candidatura presidencial a 4 años de distancia, en desmedro de sus responsabilidades estatales y ciudadanas, podría. aniquilarlos en el camino, aunque se crea que el exceso de espuma es materia fertil.

Por demás, Yayo y Guido conocen muy bien la historia política dominicana del anterior PRD, del PLD, y del propio PRM de ahora, así como lo ocurrido en la anterior Venezuela democrática, con los adecos y copeyanos, que se devoraron ellos mismos por el monstruo interior de sus egos, tozudez y ambiciones desmedidas. Me alegro por ellos dos, pero me apena por los otros, quienes piensan que tienen suficientes méritos para ser presidente, olvidando que si esta gestión de gobierno de Luis Abinader no culmina con éxito, ellos tampoco lo tendrán, especialmente quien consiga la candidatura presidencial del 2028.

Eso está clarísimo, lo primero es trabajar con amor, armonía y eficiencia colectiva para que las cosas marchen bien estos 4 años, sin obstáculos al presidente, y de ahí se desprenderá lo otro, el triunfo electoral del perremeista que se corone con la candidatura presidencial del próximo torneo electoral. Además, pienso que esa campaña prematura y abierta, es una afrenta al país y un desafío al propio presidente Abinader. Iniciar el camino muy rápido, no significa que se llegará muy lejos.

Y es bueno que se miren en el espejo peledeista, en su espectro del 2019, que muchos corrieron rapidísimo, desde el 2017, detrás de la candidatura presidencial, danzando como zánganos políticos, y al final Danilo Medina escogió al más dócil, al más silencioso, al menos interesado, el menos meritorio, pero el más útil para su causa futura, aunque los resultados fueron otros. Desastrosos. Los apresurados del PRM, deben entender que lo primero, lo primordial es el gobierno y el país, pero con buenos resultados para la colectividad, porque de lo contrario no habrá triunfo electoral para ellos en el 2028.

Por demás, pienso que la danza política de esos zánganos, prematura e insensata, los llevará al despeñadero y al desprecio de cobija del árbol frondoso presidencial, o peor, y como el sándalo, jamás perfumará el hacha que lo hiere.

