¿Es el Papa León XIV el adecuado para este momento?

El autor es catedrático universitario. Reside en Nueva York.

POR JOSE VANTROY REYES

La elección de un nuevo Papa —por la rapidez con que ha ocurrido y por las características del elegido— me llena de entusiasmo. Aunque me considero un católico de participación limitada en los rituales de mi Iglesia, he asumido sus valores más por convicción que por temor a una represalia divina.

Confieso que el Papa Francisco fue mi favorito, y ahora, con la llegada de León XIV, renuevo mi esperanza en el rol que puede desempeñar la Iglesia Católica en las próximas décadas. No se trata solo de una sucesión espiritual, sino de una señal clara de hacia dónde podría orientarse la voz moral más influyente del planeta.

La Iglesia Católica ha elegido a su nuevo líder. Por segunda vez consecutiva, el cónclave ha designado a un sucesor proveniente del continente americano para ocupar el trono de Pedro y dirigir, desde el Vaticano, la más antigua de las iglesias que profesan la fe en Jesucristo.

El nuevo Papa, quien cambió su nombre de Robert a León XIV, no lo hizo simplemente por razones estéticas: este gesto simbólico revela, con sutileza, la dirección que podría tomar la nueva administración de la organización religiosa más antigua del mundo, y sin duda, una de las instituciones públicas más influyentes del planeta.

El pontificado de León XIV comienza en un momento de profunda incertidumbre en el mundo occidental. El imperio dominante muestra señales de debilitamiento ante el ascenso de una nueva potencia, inicialmente económica, pero que rápidamente fortalece también su dimensión militar.

Por primera vez en los últimos 600 años, el mundo parece girar hacia una civilización distinta a aquella fundada sobre los valores del cristianismo occidental, núcleo histórico de la Iglesia Católica, que ahora deposita su esperanza en el liderazgo del Papa León XIV.

Se trata del primer Papa nacido en los Estados Unidos, aunque en su adultez tomó la decisión de nacionalizarse peruano durante su servicio pastoral en el Perú. Su elección ocurre en un contexto donde una alianza entre los sectores más conservadores de la sociedad estadounidense ha otorgado un inmenso poder político a las comunidades evangélicas protestantes, principales competidoras del catolicismo en el mundo cristiano.

Esta corriente ha ganado terreno con una agenda que promueve la construcción de muros y la expulsión de miles de católicos que huyen de la precariedad económica y la violencia en sus países de origen.

Uno de los grandes desafíos de esta nueva administración del Vaticano será precisamente confrontar esa visión excluyente. Ya en febrero de 2025, cuando aún se desempeñaba como prefecto del Dicasterio para los Obispos, Robert Prevost —hoy Papa León XIV— criticó esa tendencia al afirmar: “Jesús no propone priorizar el amor de forma selectiva.”

Con esta frase, entonces dirigida al vicepresidente estadounidense J.D. Vance, Prevost rechazaba abiertamente la idea de jerarquizar el amor cristiano para justificar que unos merecen más dignidad que otros, especialmente cuando se trata de ciudadanos frente a inmigrantes.

Su mensaje resonaba con el principio evangélico expresado en Mateo 22:39: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo.” En un mundo donde la desigualdad se agudiza y la fe es utilizada como herramienta de división, esta postura representa un regreso necesario al núcleo del mensaje evangélico.

Orígenes del nuevo pontífice

Especulando un poco: tras el famoso Grito de Capotillo, proclamado por Santiago Rodríguez y Gregorio Luperón en 1863 para restaurar la República en Santo Domingo, se generó un clima de inestabilidad que llevó a muchas familias a emigrar.

Entre ellas estaban Jacques Martínez y María Rosa Ramos, quienes abandonaron el territorio de Santo Domingo —que por breve tiempo fue administrado por Haití durante la ocupación de lo que hoy es República Dominicana— para establecerse en los Estados Unidos junto a su pequeño hijo Joseph Martínez Ramos, nacido el 8 de enero de 1864, poco después del inicio de la Restauración.

Jacques jamás imaginó que años más tarde, una nieta suya —fruto del amor entre su hijo Joseph y Louise Baquié, una mujer oriunda de Luisiana— llegaría a ser la madre de un Papa. Mildre A. Martínez, bibliotecaria y activa feligresa de su parroquia, tuvo a su hijo con Louis Marius Prevost, descendiente de italianos y fervoroso creyente católico. Juntos inspiraron a su hijo Robert a iniciar su carrera dentro de una de las instituciones religiosas más estructuradas y metódicas del mundo.

La Iglesia Católica tiene la costumbre de elegir a la persona adecuada para el momento adecuado. La elección de un Papa nacido en los Estados Unidos, hijo de inmigrantes y fruto de una mezcla de culturas y orígenes, no parece ser una coincidencia.

El trasfondo multiétnico de León XIV puede interpretarse como una respuesta firme de la Iglesia Católica a las corrientes conservadoras dentro de la élite protestante, que promueven la supremacía de un grupo racial y consideran a los católicos latinoamericanos como ciudadanos de segunda categoría.

Conclusión

Para terminar, la Iglesia Católica, con esta decisión, demuestra coherencia y continuidad: con pequeños ajustes, parece dispuesta a seguir el legado de Francisco, manteniéndose en sintonía con millones de católicos alrededor del mundo que anhelan paz, prosperidad y justicia.

En medio de tantas divisiones y retrocesos, esta elección nos recuerda que aún es posible una Iglesia que escuche, que acoja y que actúe con valentía moral frente a los grandes desafíos de nuestro tiempo.

León XIV asume el trono de Pedro en un momento complejo, pero también lleno de oportunidades. Y lo hace con una visión que no reniega del pasado, pero que apuesta por el futuro.

En un mundo donde muchos líderes siguen levantando muros, León XIV representa la posibilidad real de que desde Roma se construyan puentes.

