La crisis actual intra PRM (OPINION)

A simple vista es evidente que el PRM refleja una confrontación de clase. Ya popularmente se han definido como entre los ricos que rodean al presidente y la base humilde del partido.

En otras palabras, una corte de rico que acompaña al presidente y una gran masa de pobres que forman las bases y que son quienes le han llevado al poder.

Es evidente, la ruptura psicológica-existencial existente. El desafío es evitar que llegue a un divorcio, que podría costar el poder, haciendo fracasar la continuidad en el poder.

A primera vista, alguien pragmático diría: “Por sus hechos los conoceréis”. Los de las bases, que no quieran seguir en lo mismo, narigoneados por los más pudientes, que se vayan o formen otro partido.

Pero el asunto puede verse en otro contexto, a ver: Que ante la crisis existente, la presidencia, por un criterio gerencial, entiende que –por ahora- no es conveniente deshacerse de un personal capacitado y con experiencia.

Por otro lado, las bases con décadas, en crisis económica, llegar al poder es la posibilidad de darle seguridad económica a sus familias. Y se supone que el que gana, es el que goza.

Una cosa lleva a la otra. Como la altas instancias del PRM -vamos a asumir- comprenden que lo que están haciendo es por el bien de todos, asunto que por su necesidad no es comprendido por las bases, ante el temor de ser desplazados y el partido fracase en el gobierno, optaron por excluir esas bases de la posibilidad de elegir sus autoridades.

Y las bases simplemente entienden que a ellos les toca estar en la nómina pública, porque son ellos quienes han conquistado el poder. Y que como los otros aprendieron ellos, también están capacitados para aprender y resolver. Además de que hay muchísimos capacitados que hoy son ignorados.

Con posibilidad de estar errado, creo es el escenario eje del conflicto existencial existente a lo interno del PRM.

Consecuencias futuras posibles; que el partido se divida, y sea creada una nueva entidad, como el Partido Revolucionario Nacionalista, pues, la lógica es que si la base no está en el gobierno, es como estar en la oposición.

Otra: que en venganza, esa base decida sentarse y no hacer el trabajo político para las próximas elecciones, y el PRM pierda las elecciones y el poder, porque la directiva electa no tiene poder de convocatoria al no ser querida por las bases, ni considerada legítima por esta.

También puede ser que muchos miembros y movimientos de apoyo, decidan irse con la oposición al sentirse condenados a ser ignorados por las actuales autoridades del PRM y el mal manejo de relaciones públicas que han recibido de parte de los actuales funcionarios. Que muchos ni se dejan ver.

Creo que la actual cúpula debe hacer un esfuerzo intelectual para crear una estrategia de relaciones públicas para acercarse a las bases, y la creación de un relato político que le sirva para justificar su accionar a la base del partido y movimiento de apoyo, para evitar la potencial desintegración. Y que al mismo tiempo le genere esperanza de bienestar futuro.

Sin duda, lo mejor es que se le permita a las masas descargar su descontento, permitiéndole su derecho de elegir a sus líderes. Todavía hay tiempo de corregir el entuerto. Aunque lo dudo.

Prima un criterio empresarial, sobre un criterio político. Además, que quien tiene el poder, cae en la debilidad, de entender que lo que él cree, es lo que conviene. Al margen de lo que opine el resto.

La otra es, que aparezca un líder interno, capaz de disputarle la candidatura presidencial a Luis Abinader, y gane el respaldo de las bases ignoradas y despojadas de sus derechos en el presente. Pero, por desgracia o gracias, el futuro solo lo sabe Dios.

JPM