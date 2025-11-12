La Casa Blanca dice con correos demócratas difaman a Trump

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla con los periodistas en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca, el miércoles 12 de noviembre de 2025, en Washington.

WASHINGTON.- La Casa Blanca responsabilizó este miércoles a legisladores demócratas de haber divulgado de forma “selectiva” correos electrónicos del fallecido Jeffrey Epstein, en un intento —según dijo— de perjudicar la imagen del presidente Donald Trump.

La secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, afirmó en un comunicado que los demócratas entregaron los mensajes a “medios progresistas” con el objetivo de “crear una narrativa falsa para difamar al presidente”.

“Estas historias no son más que intentos de mala fe para desviar la atención de los logros históricos del presidente Trump, y cualquier estadounidense con sentido común ve a través de este engaño y esta clara distracción de la reapertura del gobierno”, añadió Leavitt.

Los correos, fechados entre 2011 y 2019, fueron difundidos por miembros demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que investiga los vínculos de Epstein y su socia Ghislaine Maxwell.

En los documentos, el magnate insinuaba que Trump conocía sus abusos y había pasado “horas” con una de las víctimas. El nombre de Virginia Giuffre —identificada posteriormente por la Casa Blanca— aparecía censurado en los textos.

Leavitt aseguró que Giuffre, quien trabajó en el club Mar-a-Lago de Trump y denunció haber sido abusada por Epstein antes de suicidarse en abril pasado, fue precisamente una de las razones por las que el mandatario “expulsó a Epstein de su club hace décadas por acosar a sus empleadas”.

El gobierno calificó la filtración como un intento de manipular la información y recordó que los correos forman parte de más de 20,000 archivos en manos del comité legislativo. “Los demócratas están intentando crear una narrativa falsa para difamar al presidente Trump”, insistió Leavitt.

Desde el mismo comité, legisladores republicanos respaldaron esa versión y acusaron a los demócratas de ocultar deliberadamente el nombre de Giuffre porque, según subrayaron, ella declaró públicamente “que nunca presenció ninguna irregularidad por parte del presidente Trump”.

of-am