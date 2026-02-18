La carga política y los procesos electorales

EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo

La carga política que implica la orientación y control de los subalternos en el correcto manejo de la cosa pública, evitando la corrupción y fortaleciendo la ética, es uno de los grandes dilemas de los gobernantes, sobre todo, cuando de entra en la batalla proselitista por el control del Estado.

La gestión actual que encabeza el presidente Luis Abinader, no es la excepción, pese a las advertencias constantes y al desinterés de lucro personal que exhibe y predica su gestión, su mayor tarea ha de estar ahora centrada en la estricta vigilancia y control de la cosa pública, para evitar que los politiqueros o quienes invierten en la política para cobrar intereses, afecten la imagen de transparencia que ha pregonado y defiende la gestión del gobernante.

Ahora que comienza a calentarse el escenario político y que las aspiraciones desbordan los controles normales, la atención debe ser mayor, sobre todo, por la vida del hombre, su historia y sus huellas en el trayecto, son bien medibles cuando concluye su obra y solo el celo justo, la cautela medida y la justa valoración, determinarán su impronta al final de los días.

Todos deben ser medidos y pesados en la misma balanza, para saber de que lado el peso es mayor o menor y, en esa medida, actuar conforme a la Justicia con igual mirada y en condiciones similares. Los días venideros serán cruciales en el proselitismo, cuyas batallas por el poder serán cruentas y descarnadas.

El debate y las comparaciones sobre la eficiencia administrativa y los niveles de corrupción en los ejercicios del gobierno en lo que va de siglo, seguirán dominando el escenario y el proselitismo afilará sus garras en las acusaciones y defensas, con el único propósito de sacar provecho de las posibles falencias del contrario.

La precaución es más valiosa que la justificación y la transparencia ha de estar por encima de toda justificación en el tiempo y el espacio en que se mida. Es tiempo de medir con antelación para evitar el tedioso tiempo de la explicación.

Colocar las alarmas ahora sin focos selectivos pudiera evitar los ruidos del porvenir inmediato y el crujir de dientes el resto de la vida. Una gestión transparente siempre deja los más grandes y mejores beneficios. Que suene la alarma desde ahora.

aquinorubio@gmail.com

jpm-am

