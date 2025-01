Julio Hazim asegura Abinader no resolverá los problemas del país

Julio Hazim y Héctor Herrera

SANTO DOMINGO,- El reconocido comentarista de televisión, doctor Julio Hazim, aseguró que cuando concluya sus ocho años de gobierno, el presidente Luis Abinader no habrá podido resolver los cinco principales problemas que afectan a la República Dominicana.

Hazim puso como ejemplo que el desafío que representa para el país el tema haitiano no podrá ser resuelto por el actual mandatario, por las fuerzas externas que presionan para que aquí se asuman los problemas que aquejan a la vecina nación, mientras las naciones y organismos internacionales que ejercen dichas presiones están haciendo todo lo contrario en sus respectivos países.

Agregó que tampoco se podrá resolver el tema de la energía eléctrica, pese a que “perdieron mucho tiempo tratando de meter preso a Danilo Medina porque la termoeléctrica Punta Catalina fue sobrevaluada con U$500 millones”, aunque hoy el país tiene cierta estabilidad energética gracias a esa generadora.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA, que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, el veterano comunicador sostuvo que otro problema que no será resuelto es el del sistema carcelario, ya que el país tiene más de 25 mil reclusos, la mayoría de ellos preventivos, y no se ha terminado la Nueva Victoria, donde podrá ser albergada una gran cantidad de ellos, porque es un cuerpo de delito para condenar al exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez.

Julito indicó que el tema del financiamiento a las actividades políticas no está resuelto, “porque aquí hay diputados y senadores que se niegan a entregarlos”.

“Entonces, no va a resolver los principales problemas. Cogí los cinco primeros puntos de las cosas pendientes que tenemos, y Luis no lo va a poder resolver. No se resolverá el desafío que representa Haití, el sector eléctrico, el sistema carcelario, el financiamiento de los partidos políticos, así como el nivel de desigualdad que existen en el sistema de pensiones públicas y las que se están otorgando a través de las AFP”, dijo Hazim, quien también es profesional de la medicina.

Reiteró que los servicios básicos que requiere un país, y una persona en sentido particular, para tener una vida digna, como son alimentación, salud y educación, no están resueltos, ni se resolverán al final de la gestión del presidente Abinader.

Aclaró que las cosas que están pendientes de resolver son problemas que no fueron creados por los gobiernos del presidente Luis Abinader.

“Pero, coge las cosas básicas de una persona, comida, educación, salud, viviendas y transporte, no voy a hablar de medio ambiente y de agua potable, pero estoy poniendo esos temas que completan los problemas anteriores que ya mencioné, y lo pueden buscar y analizarlos, y se puede ver que no están resueltos, ni se van a resolver”, insistió el doctor Hazim.

Puso como ejemplo el caso del sistema educativo público preuniversitario que, pese a que recibe el 4% del Producto Interno Bruto, las autoridades no saben qué hacer con todos esos recursos.

