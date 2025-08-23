Juegos Juan Pablo Duarte en Nueva York; NJ arrasa voleibol

NUEVA YORK.- La representación de voleibol de Nueva Jersey conquistó tres medallas de oro para dominar este deporte en los Juegos Juan Pablo Duarte, inaugurados por el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, con la participación de más de 2,300 atletas y deportistas.

La Academia Polanco de Unión City derrotó 2-0 a Manhattan en la división intermedia femenina; 2-1 a El Bronx, en 17-18 años femenino, y doblegó 2-0 a Brooklyn en la rama masculina, una jornada extraordinaria para los atletas dominicanos del “Estado Jardín”.

La única medalla de oro que se les escapó a los atletas de Nueva Jersey fue ante El Bronx, al sucumbir 2-0 en la categoría infantil femenina.

Los equipos de Nueva Jersey, orientados por el experimentado técnico José Polanco, completaron una jornada extraordinaria en los Juegos Juan Pablo Duarte, respaldados en su totalidad por el presidente Luis Abinader, para dar impulso al deporte y reconocer a la comunidad dominicana residente en Estados Unidos.

REYNOSO SE CORONA EN TENIS DE MESA

En tenis de mesa el campeón fue Wilson Reynoso, quien se impuso en la final 3-0 a María Borja.

Luis Burgos y Luis Taveras terminaron empatados para conseguir el bronce, en la exitosa jornada disputada en el Centro Cultural Deportivo Dominicano.

Participaron en la ceremonia Roberto Rojas, director general de los Juegos; Evaristo Madrigal, presidente de la Unión Deportiva Dominicana de Nueva York; Pedro Pablo Pérez, director técnico, y Berny Gill, presidente de la Asociación Dominicana de Tenis de Mesa en el estado neoyorquino.

LÓPEZ GANA EL ORO EN BILLAR

Ariel López desplegó su mejor juego para conquistar la medalla de oro en billar, tras derrotar a Deury Rodríguez, en los Juegos Juan Pablo Duarte.

Antes de llegar a la final, López consiguió triunfos sobre John Francisco y Alex Guerrero, quienes terminaron en tercer y cuarto lugar, respectivamente.

an/am