Juega Banreservas construye Play Béisbol Felipe Rojas Alou

La inauguración del estadio de beisbol

SANTO DOMINGO.- El Banco de Reservas, a través de su programa Juega RD, construyó el play de beisbol Felipe Rojas Alou en el V Centenario, en las inmediaciones del Hipódromo, proporcionando a los jóvenes de la comunidad un espacio adecuado para el fomento de esa y otras disciplinas, disfrutar de actividades recreativas y fomentar una convivencia saludable.

Con esta inauguración, se suman dos estadios y siete canchas entregadas por la institución financiera a sus respectivas localidades en distintas zonas del país.

Este nuevo play, que lleva el nombre de la leyenda del béisbol dominicano Felipe Rojas Alou, fue entregado a los directivos deportivos y comunitarios de la zona por ejecutivos de Banreservas, encabezados por el vicepresidente de Ingeniería, René González.

La obra deportiva también cuenta con césped natural en todo el outfield y en el terreno de foul con arena roja, además de dos dogouts, instalaciones sanitarias y una gradería con techado para capacidad de unas 120 espectadores.

‘’Juega RD’’ del Banco de Reservas busca apoyar la construcción, restauración y optimización de instalaciones deportivas al servicio de los residentes, con el propósito de contribuir a su bienestar, así como incentivar a los jóvenes que desean destacar en el deporte dominicano.

