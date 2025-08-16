Juega Banreservas construye Play Béisbol Felipe Rojas Alou

La inauguración del estadio de beisbol

SANTO DOMINGO.- El Banco de Reservas, a través de su programa Juega RD, construyó el play de beisbol Felipe Rojas Alou en el V Centenario, en las inmediaciones del Hipódromo, proporcionando a los jóvenes de la comunidad un espacio adecuado para el fomento de esa y otras disciplinas, disfrutar de actividades recreativas y fomentar una convivencia saludable.

Con esta inauguración, se suman dos estadios y siete canchas entregadas por la institución financiera a sus respectivas localidades en distintas zonas del país.

Este nuevo play, que lleva el nombre de la leyenda del béisbol dominicano Felipe Rojas Alou, fue entregado a los directivos deportivos y comunitarios de la zona por ejecutivos de Banreservas, encabezados por el vicepresidente de Ingeniería, René González.

La construcción abarca una superficie de unos 10,500 m2 de terreno, que incluyó el diseño del estadio con las medidas reglamentarias para béisbol juvenil y de adultos, un área de juego debidamente nivelada y compactada con una mezcla de arcilla y arena, así como tuberías para drenaje.

La obra deportiva también cuenta con césped natural en todo el outfield y en el terreno de foul con arena roja, además de dos dogouts, instalaciones sanitarias y una gradería con techado para capacidad de unas 120 espectadores.

‘’Juega RD’’ del Banco de Reservas busca apoyar la construcción, restauración y optimización de instalaciones deportivas al servicio de los residentes, con el propósito de contribuir a su bienestar, así como incentivar a los jóvenes que desean destacar en el deporte dominicano.

