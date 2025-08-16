Juega Banreservas construye Play Béisbol Felipe Rojas Alou
SANTO DOMINGO.- El Banco de Reservas, a través de su programa Juega RD, construyó el play de beisbol Felipe Rojas Alou en el V Centenario, en las inmediaciones del Hipódromo, proporcionando a los jóvenes de la comunidad un espacio adecuado para el fomento de esa y otras disciplinas, disfrutar de actividades recreativas y fomentar una convivencia saludable.
Este nuevo play, que lleva el nombre de la leyenda del béisbol dominicano Felipe Rojas Alou, fue entregado a los directivos deportivos y comunitarios de la zona por ejecutivos de Banreservas, encabezados por el vicepresidente de Ingeniería, René González.
La obra deportiva también cuenta con césped natural en todo el outfield y en el terreno de foul con arena roja, además de dos dogouts, instalaciones sanitarias y una gradería con techado para capacidad de unas 120 espectadores.
‘’Juega RD’’ del Banco de Reservas busca apoyar la construcción, restauración y optimización de instalaciones deportivas al servicio de los residentes, con el propósito de contribuir a su bienestar, así como incentivar a los jóvenes que desean destacar en el deporte dominicano.
of-am