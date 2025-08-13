Judoca Brache gana la primera medalla de RD en Panam Junior

José Miguel Brache

ASUNCIÓN, Paraguay. José Miguel Brache colocó a la República Dominicana en el medallero de los II Juegos Panamericanos Junior al quedarse con la presea de plata de la categoría +100 kilos al perder en la final ante el brasileño Andrey Coelho (Hansoku-Make – 3 Shidos).

El brasileño estaba arriba en el marcador con dos yukos, pero Miguel Brache fue amonestado con tres shidos (amonestación por falso ataque), el último de los cuales llegó a los 3:14 del combate, decretando la victoria para Coelho, quien se alzó con el oro.

El metal de plata de Brache es el primero que obtiene la República Dominicana, justo en la tercera fecha de la cita multideportiva juvenil que tiene lugar en Asunción, Paraguay.

Las medallas de bronce quedaron en manos de John Messe A Bessong, de Canadá, y de Kanta Ueyama, de Estados Unidos.

“Una pelea complicada, pudo haber sido completamente holgada para mi rival. Me llena de orgullo saber que consigo una medalla para mi país, a pesar del trabajo que han hecho otros deportistas”, manifestó Brache.

El deportista dijo que sus planes es seguir trabajando, entrenando y compitiendo, así como prepararse para estar en el mundial juvenil que se llevará a cabo a final de año en Perú.

Mientras, el entrenador Juan Carlos Jacinto dijo que el judo cumplió con sus objetivos de conseguir al menos una medalla, principalmente por el alto nivel de los competidores.

“Nuestros atletas hicieron un gran esfuerzo y compitieron para llevarse el triunfo, pero la experiencia ha sido satisfactoria de cara a futuros eventos”, indicó Jacinto.

En los cuartos de final, Brache despachó por ippon, a los dos minutos y 15 segundos (2:15) a Jonathan Delgado, de Cuba, y en la semifinal, en punto de oro, José Miguel le propinó un ippon a John Messe A Bessong, de Canadá, a los 4:35.

En otro resultado, Yhoseli Matos Ramírez se quedó corta en alcanzar el bronce al sufrir el revés por amonestación de tres shidos (Hansoku-Make) ante Lisrialis González, de Cuba, en el combate de la categoría -78 kilos.

Matos Ramírez fue superada en el primer pleito por Mackenzie Schultz, de Estados Unidos, quien sorprendió a la dominicana con un ippon al minuto y 48 segundos (1:48), y en el repechaje, Yhoseli le ganó por ippon, a los 52 segundos, a Paula Sánchez, de México.

La dominicana Marielin Gómez Vilorio ocupó el quinto lugar tras caer en la discusión por la medalla de bronce ante Rhadi Ferguson, de Estados Unidos, en combate de la categoría +78 kilos kilos.

Ferguson se llevó el triunfo por yuko, a los 4:00 minutos del pleito, para quedarse con el tercer peldaño de la categoría.

En los cuartos de final, Gómez Vilorio se impuso por ippon, a los 2:49, ante la brasileña Ana Soares, y en la semifinal fue superada por Kharla Casas, de Chile, tras ser amonestada con tres shidos por falso ataque, a los 3:41.

Natación

Elizabeth Jiménez obtuvo la final de los 100 metros espalda al finalizar en el tercer puesto de la clasificatoria con un tiempo de un minuto, tres segundos y 87 centésimas (1:03.87)

Darielys Ortiz

La nadadora Darielys Ortiz ocupó el primer lugar en la prueba clasificatoria con un tiempo de 59.62 segundos en los 100 metros libre, resultado que le valió pasar a la final de la competencia B.

Javier Núñez

El atleta Javier Núñez ocupó el cuarto puesto en la ronda de clasificación, donde detuvo el reloj en 50.87 segundos en los 100 metros libre, para avanzar a la final B.

Anthony Piñeiro

El velocista Anthony Piñeiro quedó en el séptimo peldaño, con un tiempo de 51.67 segundos, en el quinto heat de los 100 metros libre, alzando la final B de la especialidad.

En otros resultados, Anthony Piñeiro, con un tiempo de 57.11 segundos, ocupó el tercer lugar de la serie clasificatoria en los 100 metros espalda, mientras que Mauricio Arias quedó en el octavo peldaño de la especialidad, con 1:02.33.

La cuarteta 4X100, integrada por Elizabeth Jiménez, Pablo Solano, Javier Núñez y Darielys Ortiz, quedó en el sexto puesto, con un tiempo de 4:07.59, en la serie clasificatoria.

Esgrima

Los esgrimistas Adrián Alejandro Álvarez Pérez y Mía Nicole González Peña no superaron la fase de grupo de las competencias de esgrima de los II Juegos Panamericanos Junior. Las pruebas se llevaron a cabo en la Arenita SDN.

En florete individual, Álvarez Pérez tuvo récord de uno ganado y cuatro derrotas. En el primer combate cayó por 0-5 ante Jayden Cyrus Hooshi, de Estados Unidos, luego perdió 0-5 ante Franco Marchetti, de Argentina, y en el tercer enfrentamiento venció 5-2 a Ethan Yelpo Dubusceac, de Uruguay.

Adrián Alejandro fue superado 1-5 por Sebastián Robert García, de Puerto Rico, y mordió el polvo de la derrota 0-5 ante Renzo Kai Fukuda Furukawa, de Perú.

En femenino, Mía González Peña, en sable individual, perdió los seis combates que disputó. La juvenil atleta sucumbió 2-5 ante Isabelle Cambronero, de Costa Rica, así como ante la colombiana Isabella Triana Reyes, con toque 1-5, y en el tercer choque fue superada 0-5 por María Karina Galindo Altamiro, de Perú.

En el cuarto combate, Mía Nicole cayó 1-5 ante Constanza Manso González, de Chile, y luego perdió 5-15 ante Jayden Cyrus Hooshi, de Estados Unidos, y cerró con otro revés (1-5) ante Isabella Triana Reyes, de Colombia.

