Juan Soto se consolida en la cima del bateo latino en las GL
NUEVA YORK.- El jardinero dominicano Juan Soto está terminando a todo vapor la primera temporada de su rico contrato con los New York Mets y por segunda semana seguida aparece como el número uno del ránking de bateadores latinos, de acuerdo con el reporte número 22 de 2025 de ‘Al Rojas Vivo’, que por 20 años seguidos ha reconocido a nuestros toleteros más destacados de la temporada de Grandes Ligas.
‘Al Rojas Vivo’ toma en cuenta las estadísticas de todo el año hasta los partidos del lunes. Los jugadores no son considerados por sus salarios, nivel o fama, sino por su desempeño durante la temporada en curso.
1: Juan Soto
Pos.: Jardinero Derecho | Equipo: New York Mets | Ránking anterior: 1
El jardinero dominicano Juan Soto retiene el primer lugar del ránking que asumió la semana pasada, tras batear .385 con tres jonrones, tres bases robadas, nueve impulsadas y siete anotadas en sus últimos siete juegos. Batea .358 en 15 juegos. En la temporada, Soto lidera la Liga Nacional en boletos (118) y OBP (.400), es segundo en anotadas (109); tercero en jonrones (38), impulsadas (93) y OPS (.924), sexto en bases robadas (29) y octavo en fWAR (5.2).
2: Geraldo Perdomo
Pos.: Shortstop | Equipo: Arizona Diamondbacks | Ránking anterior: 2
El torpedero quisqueyano Geraldo Perdomo ha tenido una actuación discreta (.214) en sus últimos 15 juegos, pero logró retener el segundo lugar del ránking. En la Liga Nacional, el torpedero de los Diamondbacks es quinto en OBP (.379) y carreras impulsadas (91), sexto en boletos (83), noveno en hits (150), undécimo en bateo (.281) y anotadas (88). Tiene 27 dobles, 17 jonrones y 24 bases robadas.
3: José Ramírez
Pos.: Tercera Base | Equipo: Cleveland Guardians | Ránking anterior: 3
El antesalista dominicano José Ramírez despertó con el madero en el fin de semana, bateando de 16-7 con un jonrón y cinco impulsadas, tras una larga sequía ofensiva. Batea .223 con cuatro jonrones y cinco robos en 30 partidos. En la Liga Americana, Ramírez es tercero en robos (37), sexto en OPS (.858), séptimo en anotadas (89) y noveno en bases totales (262). Tiene 27 jonrones, 27 dobles y 75 empujadas.
4: Junior Caminero
Pos.: Tercera Base | Equipo: Tampa Bay Rays | Ránking anterior: 5
El joven antesalista dominicano Junior Caminero está completando una temporada histórica para un jugador de 21 años. La semana pasada bateó .379 con dos cuadrangulares y nueve empujadas. En la Liga Americana, Caminero es segundo en carreras producidas (103), tercero en jonrones (41) y bases totales (289), quinto en extrabases (66) y Slugging (.535) y décimo en anotadas (83) y OPS (.836). Además, batea .261 con 25 dobles.
5: Eugenio Suárez
Pos.: Tercera Base | Equipo: Seattle Mariners | Ránking anterior: 4
El antesalista Eugenio Suárez sigue aportando producción de poder, mientras trata de convertirse en el primer pelotero venezolano con 50 jonrones en una temporada en MLB. Suárez ha pegado nueve jonrones en 35 juegos desde que llegó a Seattle desde Arizona. En la temporada, batea .236, pero en MLB es cuarto en jonrones (45) y carreras empujadas (109). Tiene 25 dobles, 83 anotadas y un OPS de .854.
5: Rafael Devers
Pos.: Bateador Designado | Equipo: San Francisco Giants | Ránking anterior: 5
El infielder y bateador designado dominicano de los San Francisco Giants se dirige a terminar con otra súper actuación ofensiva. ‘Carita’ batea .333 con seis jonrones, 17 anotadas y 17 empujadas en sus últimos 15 juegos. En la temporada, con Boston y San Francisco, Devers batea .261 con 31 jonrones, 30 dobles, 100 empujadas, 81 anotadas y OPS de .866. Tiene 61 extrabases y 264 bases totales.
RESTO DEL RANKING
7- Julio Rodríguez, Mariners (.268, 30 H4, 26 H2, 25 BR, 95 CA, 90 CE, .798 OPS)
8- Francisco Lindor, Mets (.266, 26 H4, 32 H2, 28 BR, 99 CA, 77 CA, .800 OPS)
9- Vladimir Guerrero Jr, Blue Jays (.301, 33 H2, 23 H4, 92 CA, 79 CE, .893 OPS)
10- Manny Machado, Padres (.278, 33 H2, 23 H4, 84 CE, 81 CA, .800 OPS)
11 Fernando Tatis Jr., Padres (.262, 27 H2, 20 H4, 28 BR, 96 CA, 62 CE, .797 OPS)
12- Randy Arozarena, Mariners (.243, 26 H4, 30 H2, 27 BR, 89 CA, 67 CE, .791 OPS)
13- Ketel Marte, Diamondbacks (.287, 25 H4, 22 H2, 89 CA, 64 CE, .908 OPS)
14- Elly De La Cruz, Reds (.267, 29 H2, 19 H4, 32 BR, 96 CA, 81 CE, .778 OPS)
15- Jarren Durán, Red Sox (.259, 37 H2, 14 H4, 12 H3, 23 BR, 78 CA, 78 CE, .777 OPS)
16- Maikel García, Royals (.292, 35 H2, 16 H4, 22 BR, 68 CA, 67 CE, .826 OPS)
17- Jackson Chourio, Brewers (.276, 31 H2, 19 H4, 18 BR, 77 CA, 71 CE, .792 OPS)
18- William Contreras, Brewers (.261, 26 H2, 17 H4, 85 CA, 69 CE, .766 OPS)
19- Yandy Díaz, Rays (.292, 27 H2, 22 H4, 77 CE, 68 CA, .822 OPS)
20- Jonathan Aranda, Rays (.316, 22 H2, 12 H4, 54 CE, 53 CA, .872 OPS)
of-am