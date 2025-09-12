Juan Soto haciendo historia

Considerando que los Mets estaban perdiendo por cinco carreras en ese momento, la octava entrada de la derrota 9-3 del martes no parecía el instante ideal para que Soto se robara la base número 30. Pero es difícil cuestionar su criterio, ya que sólo lo han atrapado tres veces en todo el año. El receptor de los Filis, J.T. Realmuto, ni siquiera estuvo cerca de ponerlo out.