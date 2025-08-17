Joven prospecto dominicano muere ahogado en laguna SDE

Gustavo Talmare

SANTO DOMINGO.- Un joven prospecto de beisbol dominicano murió este sábado ahogado en momentos que se bañaba en una laguna de Santo Domingo Este.

Fue identificado como Gustavo Talmare, de 14 años.

De acuerdo con la información ofrecida por la academia Amaury Nina, Talmare participó en un juego de práctica en las instalaciones del complejo ubicado en Santo Domingo Este y, luego de terminar salió junto a otros cuatro compañeros y se desplazó a una laguna situada a 40 minutos de distancia, donde ocurrió la tragedia.

“Este es un momento devastador. Gustavo no solo era un talento prometedor, era un joven lleno de sueños y cualidades humanas que lo hacían muy especial para todos. En nombre de la Academia Amaury Nina, enviamos nuestras más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a sus padres, familiares y amigos en este momento tan doloroso”, expresó Amaury Nina, entrenador y propietario de la academia.

El cuerpo sin vida del joven pelotero fue recuperado por miembros de los organismos de socorro, como el 911 y la Fuerza Aérea Dominicana, quienes trabajaron toda la noche y la madrugada de este sábado.

Gustavo Talmare, reconocido por su entusiasmo y talento en el terreno de juego, formó parte de la selección dominicana que representó al país en la Serie del Caribe Kids 2024, celebrada en Panamá, donde ganó el premio como Jugador Más Valioso por ser líder en cuadrangulares.

of-am