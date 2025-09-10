Jorge Fernández gana la Copa Rotativa de Golf de Puerto Plata

PUERTO PLATA.- El golfista Jorge Fernández se coronó como el gran campeón de la edición 50 de la Copa Rotativa de Golf de Puerto Plata, que se realizo en el campo de golf de Playa Dorada en Puerto Plata.

Fernández logró un total de 202 golpes netos para quedarse con la Copa Rotativa que fue organizada por el Puerto Plata Golf Club. .

A Fernández, les siguieron Guillermo Fernández les siguieron como el mejor score bruto con un total 212, asi como Jacinto Sims en el segundo lugar con 202 y Mario Roman con 204.

De igual manera, Miriam Herrera con 128 netos se quedo con la copa Open, seguida de Persio Paulino y Tito Alvarez con 129 palos netos, quedándose con el cuarto lugar con 130 palos, Vicente Colombo y Daniel Perez.

La edición 50 de la Copa Rotativa de Golf conto con la participación de unos 140 golfistas tanto, locales, como nacionales e internacionales durante dos fines de semana.

Al final de la premiación, que fue realizada en los salones del centro de convenciones de Blue JackTar, el presidente del Puerto Plata Golf Club, Juan Antonio Morales, agradeció a los presentes e invitó a todos a estar preparados para la edición número 51 para el año que viene.

Otros ganadores del evento fueron Tadina Compres en la rama femenina con un total de 130 palos Netos, asi como Santiago Morales con 135 palos netos en Super Senior

El evento fue realizado los días 30 de Agosto y 05 y 06 del mes de septiembre y contó con el respaldo del Hotel Blue Jack Tar, Casa Brugal y Equifax Dominicana.

of-am