Jesucristo el controvertible

Una de las personas que ha vivido en este mundo, y que ha causado muchas controversias, lo es Jesucristo, quien es el personaje central del cristianismo, fundador del mismo y fundamento primordial de sus seguidores. Este personaje ha sido tan controvertible, que aun sus más fieles seguidores han mantenido discusiones largas y reiteradas, durante sus dos milenios en los cuales ha da fe a millones de creyentes.

Sin embargo, aunque sus enemigos han querido que él desaparezca del escenario mundial, cada día éstos levantan controversias, cuyos argumentos no satisfacen para erradicar una verdad implantada en el corazón y conciencia de sus seguidores y aún de aquellos que son indiferentes, pero que no lo niegan. Sin duda que Jesucristo vino para quedarse entre la humanidad como una luz que alumbra en una noche oscura.

Como Persona, es visto como la segunda persona de la Trinidad, y a su vez, como el Salvador y Señor del mundo. No hay manera de que surjan elementos que justifiquen ni la ausencia de él, ni mucho menos que eche en tierra sus doctrinas y misión redentora. El hombre tiene un gran dilema, o cree en él y se salva, o no cree y se condena. Entonces, es de sabio poner nuestra esperanza en Aquel que vino a morir para con su muerte dar vida al ser humano.

Si la presencia de Jesucristo, dividió la historia, en antes y después de él, mucho más ha sido el efecto de su controversial doctrina que ha dividido familia, pueblos y naciones entre cristianas y no cristianas. No se vislumbra ni el total control del cristianismo, ni la desaparición del mismo. Sin duda, hay dos puertas, dos caminos con resultados finales diferentes: vida eterna, por la fe en él, y condenación eterna por no creer en él.

Las ideologías políticas, desde el principio de los siglos de su existencia terrenal, han querido apropiarse de su doctrina, como lo intentó el imperio romano con Constantino, quien oficializó el cristianismo, para evitar el derrumbe total del imperio. Pero, lo mismo sucedió durante muchos siglos después, con las llamadas «guerras santas. Lo último, fue la división del siglo XI, entre el Este y el Oeste de Europa, surgiendo dos ramas de su misma doctrina, que han servido a ideologías extrañas.

Jesucristo es motivo de controversia en el mismo seno de las iglesias, su impacto es tan grande que el hombre no ha sabido asimilarlo para beneficio de sí. Todos sabemos que sus enseñanzas son las mejores que hombre alguno haya enseñado. Si se utiliza como una filosofía da buen resultado, si se utiliza como una religión da resultado positivo. De cualesquier maneras que se utilice su contenido doctrinario es efectivo para la humanidad.

En el mundo, Jesucristo es Rey, aunque no lo adoren, pues se utiliza sus enseñanzas como forma de vida. Obvio es que, algunos no creen en él, pero no son valientes para proclamar el no creer en él, y andan con dos pensamientos en un sentido aceptan lo que dice y en otro, no. Esa disyuntiva los pone en una situación incongruente que no saben adonde están. Pero, mientras no lo nieguen en sí, están del lado de Cristo.

Ahora bien, los que vivimos en esta época, debemos ser más responsables para introducirnos en dilucidar todas las creencias desde un enfoque objetivo. Si la ciencia es contraria a la religión cristiana, entonces debe responder a todas las respuestas que justifique su tesis, Pero si la religión, es la que tiene la razón debe responder a las inquietudes de la ciencia con toda certeza. En lo personal, creo en la religión como fundamento de la vida de Dios.

La ciencia tiene las verdades que comparte con la religión, sin embargo, en lo que difieren la religión tiene la verdad. Es decir, Jesús el Cristo tiene toda la verdad objetiva. Por eso, siempre deseo que nuestras gentes, se conviertan a ese Cristo, quien es la única solución para todas las necesidades del hombre. El erradica del hombre los deseos impuros, los cuales son los causantes de toda la penuria del mundo.

