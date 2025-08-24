JCE adquiere equipos para la renovación cédulas de identidad

SANTO DOMINGO. – La Junta Central Electoral (JCE) de la República Dominicana adquirió materiales y servicios para la renovación de la Cédula de Identidad y la de Identidad y Electoral.

La acción fue realizada por el Comité de Compras y Contrataciones, según ratificó la JCE en el Acta No. CCC-48-2025.

El consorcio EMDOC, integrado por las empresas GSI Internacional Inc, IQtek Solutions, Muhlbauer, Ultra Tech, Veridos), resultó beneficiado.

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

La notificación de la JCE explicó que tras la licitación pública internacional JCE-CCCLPI-2024-0001 evaluaron la propuesta económica del consorcio EMDOC, único ofertante que resultó habilitado por cumplir con todos los requisitos obligatorios.

El Comité de Compras y Contrataciones de la JCE está integrado, entre otros, por su presidente, Luis A. Mora; y Bilbania Batista Liz, directora general Administrativa.

EQUIPOS ADQUIRIDOS

El consorcio EMDOC entregará a la JCE los insumos necesarios durante diez años para la renovación de las Cédulas de Identidad y Electoral, a un costo de RD$ 3,361,540,992 con impuestos incluidos.

EMDOC mencionó 8 millones de tarjetas en policarbonato para cédulas, 214 máquinas de impresión, un PKI-CA, 800 mil cédulas de identidad digital.

Además, dará 24 meses de servicio de mantenimiento a máquinas de impresión y cédula de identidad digital, PKI.

OFERENTES EN LICITACIÓN PÚBLICA

Los oferentes participantes en la licitación pública fueron los consorcios EMDOC, ID SECURE IDS (Midas Dominicana) y CÉDULA 4.0 RD (Copy Solutions Internacional.

agl/of-am