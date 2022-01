Jatnna critica obscenidades en medios comunicación y canciones

SANTO DOMINGO.- La reconocida productora y presentadora de televisión Jatnna Tavárez dijo estar preocupada por el uso de palabras obscenas en los medios de comunicación y temas musicales, sobre todo del género urbano.

“Es terrible, es lamentable, de verdad te da desilusión», declaró. «No estoy generalizando, pero entiendo que aquí hay normas, leyes y reglamentos que se pueden hacer cumplir”, dijo al ser entrevistada por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos.

Explicó que, sin embargo, estas disposiciones legales no se hacen cumplir y en casos extremos » cuando ya es una barbaridad tan grande lo que sucede», entonces se buscan culpables favoritos.

“Entonces, y creo en la equidad, creo que hay que tomar en cuenta esas palabrotas que se dicen a cualquier hora, porque ya no hay respeto, al contrario, se entiende y se estima que son más contundentes los planteamientos cuando vienen acompañados del pito, y de las malas palabras, eso no puede ser”, lamentó.

Aclaró que el género urbano es una realidad y ella no está en contra de él, pero sí «de las barbaridades que se dicen, que yo no me atrevo a repetir, porque son una vergüenza”.

Pidió a la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía cumplir con su deber para adecentar nuestros medios, porque «todo se puede decir, hay forma de hacerlo, y no se tiene que poner a nadie contra la pared y mucho menos insultarlo».

APOYA LUCHA CONTRA CORRUPCIÓN

En otro orden la reconocida comunicadora dijo que apoya la lucha y castigo contra la corrupción en la administración pública, siempre y cuando se respete el debido proceso y no se politice.

Tavárez sostiene que le parece fantástico que la población se ha haya empoderado de ese reclamo, ya que ella es una mujer que ha estado trabajando sin parar desde que tiene 16 años, y sabe cuánto trabajo da ganarse un peso y, sobre todo, tu cumplir con tus obligaciones.

La productora del popular espacio “Con Jatnna” agrega que da mucha rabia y coraje cuando una persona que comenzó ayer, de repente, tiene fortunas incalculables, y encima de eso la enrostran a los demás en la cara.