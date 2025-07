Irán advierte de que el alto el fuego con Israel es «frágil»

TEHERAN 19 Jul.- El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha advertido este sábado de que el alto el fuego alcanzado con Israel es «frágil», aunque ha manifestado su disposición a volver a la mesa de negociaciones sobre el programa nuclear iraní, origen del conflicto.

«El alto el fuego evidentemente es frágil. El motivo es obvio. Creo que el régimen israelí no hace ningún alto el fuego y tiene muy malos antecedentes», ha argumentado Araqchi en una entrevista con la televisión china CGTN.

Araqchi ha subrayado que tienen «mucha cautela» y que están «totalmente preparados si se rompe el alto el fuego». «Pero ese no es nuestro deseseo. No eran nuestro deseo desde el principio. No queríamos esta guerra, pero estamos preparados. No queremos que siga esta guerra, pero estamos totalmente preparados», ha añadido.

Araqchi ha insistido en que fue «un acto de agresión de Israel contra Irán», una «agresión no provocada», por lo que ha defendido su «derecho a la defensa propia». «Defendimos nuestro país, lo defendimos con mucha valentía», ha recalcado.

La ofensiva de bombardeos israelí concluyó tras los bombardeos estadounidenses sobre tres instalaciones nucleares iraníes con los que Washington pretendía ralentizar el programa nuclear iraní.

En ese sentido, Araqchi ha expresado la disposición de Teherán a retomar las negociaciones sobre su programa nuclear «siempre que haya un compromiso auténtico» y ha insistido en el carácter 100 por cien pacífico del mismo.

Araqchi ha recordado que fue Estados Unidos quien se retiró del acuerdo nuclear cerrado en 2015 y ha indicado que para retomar las negociaciones, Estados Unidos debe «renunciar a la opción militar» y entreguen una «reparación» por los ataques.

Este mismo sábado, el presidente estadounidense, Donald Trump,ha insistido en que los tres emplazamientos nucleares iraníes bombardeados por Estados Unidos el 22 de junio quedaron «completamente destruidos o desintegrados». «Se tardaría años en volver a ponerlas en funcionamiento, si Irán lo intentara. Sería mucho mejor empezarlas de nuevo en tres lugares distintos», ha apuntado en un mensaje publicado en su cuenta en la red social Truth Social.

of-am