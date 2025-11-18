INTRANT presenta un proyecto para reducir los siniestros viales

el inicio del proyecto en el Malecón

SANTO DOMINGO. – El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) presentó el Proyecto de Calmado del Tránsito del Malecón, una intervención integral orientada a reducir siniestros viales y fortalecer la seguridad en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

La obra cuenta con el acompañamiento de la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN), el Clúster Turístico de Santo Domingo y la Asociación de Hoteles de Santo Domingo, que se integran como aliados estratégicos en la iniciativa.

Bajo el mensaje “Donde hay vida, bajamos la velocidad”, la intervención reafirma el compromiso del INTRANT con una movilidad más segura en este corredor de alta actividad recreativa y turística.

ENTREGAN RECONOCIMIENTO A MILTON MORRISON

Durante la actividad, Juan Manuel Martin D’Oliva, presidente del Clúster Turístico de Santo Domingo, entregó un reconocimiento al director ejecutivo del INTRANT, Milton Morrison.

dijo que es en mérito a las acciones que ha impulsado para reducir riesgos en zonas de alto tránsito.

De su lado, Morrison afirmó que esta obra responde a “una deuda histórica con la seguridad vial del Malecón”.

MEDIDAS PARA REDUCIR RIESGOS Y SALVAR VIDAS

El proyecto comprende la instalación de 170 nuevas señales verticales, 700 metros de bandas sonoras (vibralines), 10,500 metros lineales de marcas viales y cruces peatonales elevados en puntos críticos. Todas estas medidas están orientadas a reducir la velocidad, alertar con mayor claridad a los conductores y ordenar la vía para prevenir maniobras riesgosas.

Las proyecciones técnicas del INTRANT indican que esta intervención permitirá salvar al menos dos vidas al año y evitar alrededor de nueve lesiones graves, además de mejorar la experiencia de quienes utilizan el Malecón para recreación, turismo o movilidad diaria.

Durante el acto, el ministro Coordinador del Gabinete de Transporte, Deligne Ascención, afirmó que esta obra “es el resultado de una articulación efectiva entre instituciones públicas, el sector privado y los actores del turismo”.

Valoró la labor del INTRANT como institución que “ha demostrado rigor técnico y capacidad de respuesta para implementar soluciones que se traducen en más orden, más protección y más vidas salvadas en nuestras vías”.

of-am